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- Alkollü içeceklere zam mı geldi, ne kadar? İşte yeni fiyatlar
Alkollü içeceklere zam mı geldi, ne kadar? İşte yeni fiyatlar
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 12:52
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkole zam geldiğini açıkladı.
“Alkol zammı hayırlı olsun” diyen Aybaş, bira markalarına gelen zamlara dair bir liste paylaştı.
Aybaş, “İthal ürünlerde zam geçişi diğer firmaların ithal ürünlerinede önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez” ifadelerini kullandı.
Alkol tüketenler ise yeni fiyatlara dair araştırmalara başladı. Bira, rakı, visk,, vodka fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Alkole zam mı geldi, ne kadar zam geldi soruları araştırılıyor.
İşte alkol zammı sonrasında yeni fiyatlar 2021...
ALKOL ZAMLI FİYAT LİSTESİ 2021
Alkol fiyatlarına son zam 202 Aralık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Türkiye'nin 2020 yıllık enflasyon artışı yüzde 12,18 olarak gerçekleşmişti.
Teker Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı listeye göre, bira fiyatlarında 2-2.5 liralık bir zam görülüyor.