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Alkollü içeceklere zam mı geldi, ne kadar? İşte yeni fiyatlar

Alkollü içeceklere zam mı geldi, ne kadar? İşte yeni fiyatlar

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı. Vatandaşlar ise, "alkole ne kadar zam geldi, yeni fiyatlar nasıl" merak ediyor.