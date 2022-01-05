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- Allah diyen yaşlı adam Üsküdar'daki cami imamını korkuttu
Allah diyen yaşlı adam Üsküdar'daki cami imamını korkuttu
Kur'an okuduğu sırada arkasında 'Allah' diye bağıran adamın sesiyle irkilen imam, bir anda irkilerek gülmeye başladı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 13:04
İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde imam Doğan Temiz, Kur'an okudu.
İmam Doğan Temiz, mikrofonla Kur'an okuduğu sırada cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.
O esnada Doğan Temiz'in arkasında bulunan takkeli bir adam, gözleri kapalı Kur'an tilavetini dinledi.
'ALLAH' DİYE BAĞIRDI
Doğan Temiz'in okuduğu ayetin bitmesiyle nefes aldığı esnada, arkasındaki takkeli adam bir anda 'Allah' diyerek bağırdı.
Allah diyen yaşlı adam Üsküdar'daki cami imamını korkuttu VİDEO
"KALPTEN GİDECEKTİM"
Bağırmayla irkilen imam, şaşkınlıkla elini kalbine götürerek sakinleşmeye çalıştı. Ayete devam etmek için gülmesinin geçmesini bekleyen Doğan Temiz, "Kalpten gidecektim." ifadelerini kullandı.