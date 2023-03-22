Alman gelin Deborah Kölle için Şırnak'ta düğün yapıldı 5 yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar veren çift için Uludere'de düğün yapıldı. Gelinin kardeşi, "Şırnak'ı çok beğendik" dedi.

Almanya'da yaşayan Deborah Kölle, tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Kölle, burada Şırnaklı Mehmet Salih Babat ile tanıştı.

Babat, 2012'den bu yana bir otelin resepsiyonunda çalışıyor. Kölle ile 5 yıl önce tatil için geldiği şehirde konuşmaya başladı.

Evlilik teklifine 'evet' dedi

5 yıl süren arkadaşlığın ardından Babat, Kölle'ye evlenme teklifinde bulundu. Kölle, Babat'ın teklifini kabul etti.

Uludere'de düğün yaptılar

Çift, damat Babat'ın ailesinin yaşadığı Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki evlerinin bahçesinde yöreye özgü geleneklere göre yapılan kır düğünü ile evlendi.

Yöresel kıyafet giydiler

3 gün 3 gece süren düğünde gelin ve akrabaları yöreye özgü kıyafetler giydi, halay çekti, şarkılar söyledi, dengbejlerin seslendirdikleri "stran" adı verilen türküleri dinledi.

Damat Mehmet Salih Babat, Alanya'da tanıştığı Deborah Kölle ile gönül bağı kurduğunu belirterek, mutluluklarını düğünle taçlandırmak istediklerini söyledi.

Ailelerin de bu evliliğe sıcak baktığını dile getiren Babat, Deborah'ın üçüncü kez Şırnak'a geldiğini ifade etti.

"Ailemle tanıştırdım, çabuk kaynaştılar"

Deborah'ın Şırnak'ın doğasını ve insanlarını çok beğendiğini söyleyen Babat, şöyle dedi:

Köyümüze götürdüm orayı da çok beğendi. Ailesinden 9 kişi Almanya'dan düğün için Şırnak'a geldi. Onları ailemle tanıştırdım, çabuk kaynaştılar.



Böyle ummuyordum. Yöresel kıyafetlerimizi de çok beğendiler. Baldızım, annesi ve eşimin teyzesi de yöresel kıyafet giydi.

"Şırnak'ı çok beğendik"

Gelinin kardeşi Heıko Kölle, İngilizce, Şırnak'ı ve yöresel kıyafetleri çok beğendiklerini, bu giysilerin çok rahat olduğunu belirtti.

Gelinin yeğeni Mark Kölle de babasının Alman, annesinin Filipinli olduğunu, Almanya'da doğup büyüdüğünü söyledi.

"İnsanlar misafirperver"

Şırnak'ta insanların çok misafirperver olduğunu dile getiren Kölle, burada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kentte çok güzel fotoğraflar çektiğini, şarkılar söylediklerini anlatan Kölle, "Dengbejlerin şarkıları çok hoşumuza gitti. Bizde de buna benzer kültürler var." diye konuştu.

"Avrupa'dan gelin aldığımız için mutluyuz"

Düğüne katılan Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek de çifti tebrik ettiklerini belirterek, düğünün hayırlı olmasını diledi.

Benek, Avrupa'dan gelin aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.