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    Alman genç kadın Zonguldak'ta Müslüman oldu

    Erkek arkadaşıyla tanıştıktan sonra Zonguldak'ta Müslüman olmaya karar veren Alman vatandaşı Katerina Panic'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
    • 27.07.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:23
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    Alman genç kadın Zonguldak'ta Müslüman oldu

    Almanya'nın Münih şehrinde hemşeri olarak çalışan Katerina Panic, tanıştığı Türk vatandaşı İlker Seven ile aşk yaşamaya başladı.

    Bir süre sonra tatil için Seven'in yaşadığı Zonguldak'a tatil yapmak için gelen 32 yaşındaki genç kadın, yaptığı araştırmalar ve incelemeler neticesinde Müslüman olmaya karar verdi.

    İhtida merasiminin ardından Dila ismini aldı

    Kararını erkek arkadaşına açıklayan Panic, İlçe Müftülüğü'ne başvurdu.

    İlçe Müftü vekili Mehmet Şen'in huzurunda kelime-i şehadet getiren genç kadın, ihtida merasiminin ardından ismini Dila olarak değiştirdi.

    Alman genç kadın Zonguldak ta Müslüman oldu #1

    "Bir yıldan beri araştırıyorum"

    Çok uzun süredir Müslüman olmak istediğini belirten Dila Seven, "Bu kararı kendim verdim. Bir yıldan beri de araştırıyordum. İslamiyet’i isteyerek seçtim ve çok mutluyum. Çünkü İslam çok güzel bir din. Kelime-i şehadet getirdikten sonra üzerimdeki büyük bir yükü bıraktım." dedi.

    Alman genç kadın Zonguldak ta Müslüman oldu #2

    Kur'an-ı Kerim hediye edildi

    İHA'nın aktarımına göre; öte yandan çift dini nikah kıymaya da karar verirken, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi veren İlçe Müftüsü Şen, genç kadına Kur'an-ı Kerim hediye etti.

    Alman genç kadın Zonguldak ta Müslüman oldu #3


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