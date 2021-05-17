Alman genç kız, Türkiye'de Müslüman oldu

19 yaşındaki Müller, Müslüman olduktan sonra Zeynep adını aldı. Alman vatandaşı, rüyasında kendisini camiye götüren hocanın, ihtida törenine katılan müftü olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

Almanya vatandaşı Saskia Michelle Müller, Müslümanlığı seçti.

Müller, Almanya'daki Türk komşusu Züleyha Delikuş ve kızı Semina Gençoğlu sayesinde İslamiyet ile tanıştı.

GÖRDÜĞÜ RÜYA ETKİLEDİ

Gördüğü bir rüyadan da etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Müller, komşularını ziyaret etmek için geldiği Kayseri'de müftülüğe başvurdu.

Müftülük binasında gerçekleştirilen ihtida törenine komşuları ile katılan 19 yaşındaki Müller, rüyasında kendisini camiye götüren hocanın ihtida törenine katılan İl Müftüsü Şahin Güven olduğunu söyleyerek ağladı.

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"MÜSLÜMAN OLMADAN ÖNCE HEP BİR YANIM EKSİKTİ"

Genç kız, burada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Zeynep ismini aldı. Güven, son yıllarda İslamı seçenlerin sayısında daha çok artış olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Müller de Müslüman olmadan önce hep bir yanının eksik olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Müslümanların yaşantısından etkilendiğini vurgulayan Müller, şunları kaydetti:

"RÜYADA CAMİYE GÖTÜREN HOCA GÖZÜMDE CANLANDI"

"Küçük yaştayken Müslüman komşuya gittiğimde onun namaz kılmasından etkilendim. Çevresindeki Müslümanları da görünce onların yaşantılarından etkilendim. İslamı daha yakından tanıdıktan sonra bir rüya gördüm. Hoca ve bir cami gördüm. Camiye gidip ziyaret ettiğimi gördüm ve en çok da bundan etkilendim. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. İslamı tanıdıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Burada ağlamamın sebebi de il müftüsünü görünce, rüyada benim yanıma gelip camiye götüren hoca gözümde canlandı ve o rüyada gördüğüm hoca bu hocaydı. O yüzden duygulandım."

Konuşmaların ardından müftü Güven, Müslüman olan genç kıza, ihtida belgesini ve Kur'an-ı Kerim verdi.