Hommel, kendisi için düzenlenen törenle İslam'a geçti. Zeynep ismini alan Alman vatandaşı, "Huzurlu bir şekilde Müslüman oldum" dedi.

Alman vatandaşı Anna Hommel, Müslüman olmaya karar verdi.

33 yaşındaki Hommel, Almanya'da tanıştığı Suriyeli Hosam Derviş ile evlendi.

Hommel, eşinin akrabalarını ziyaret etmek üzere Mardin'e geldi.

Çocukluğundan beri İslam'ı araştırıyor

Çocukluğundan bu yana İslam dinini araştıran Hommel, burada Müslüman oldu. Mardin Müftülüğü'ne başvuran Hommel için ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'ten İslam dininin temel esasları hakkında bilgi alan Hommel, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam'a geçti ve "Zeynep" ismini aldı.

Alman vatandaşı Anna Hommel, Mardin'de Müslüman oldu VİDEO

"Huzurlu bir şekilde Müslüman oldum"

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hommel, okunan duaya eşlik etti. İl Müftüsü Çelik, Hommel'e "ihtida belgesi" verdi, Kur'an-ı Kerim ve aile birliğinin önemini anlatan kitaplar hediye etti.

Hommel, yaptığı açıklamada, 14 yaşından bu yana araştırdığı İslamiyet'i seçtiğini, huzurlu bir şekilde Müslüman olduğunu belirtti.

"Anna kardeşimiz Zeynep ismini aldı"

AA'nın haberine göre, Müftü Çelik ise geçen hafta Mardin'e gelin gelen Ukraynalı Alina Kolos'un Müslüman olduğunu anımsatarak, "Şimdi de Anna kardeşimiz Zeynep ismini alarak Müslüman olduğunu şahitlerin huzurunda ilan etti.

"İslam ailesi bir fert daha kazandı"



Biz de imanına, ikrarına şahitlik yaptık. İslam ailesi bir fert daha kazandı. Allah İslamiyeti, isteyen herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.