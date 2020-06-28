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    Almanya, Türkiye tatilinin önüne engel koyuyor

    Almanya'da doğup büyüyen bir Türk, tatil için geldiği Türkiye'de Almanya'nın tatil yaptırımını anlattı.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 16:44
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    Almanya, Türkiye tatilinin önüne engel koyuyor #1

    Tüm dünyanın savaştığı koronavirüs ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olan Türkiye, Almanya'da güvensiz gösteriliyor.

    Almanya'dan Bodrum'a tatile gelen ilk yabancı turistler, Avrupa ülkelerinde Türkiye'nin salgına karşı tedbirsiz olduğuna dair çalışma yürütüldüğünü aktardı.

    Türkiye'yi güvensiz bölge olarak gösteren Almanya'nın propagandalarına rağmen Türkiye'ye tatile gelen Alman turistler, ülkedeki önlemlere karşı hayranlıklarını gizleyemedi.

    TURİSTLER MEMNUN

    Doğma büyüma Almanyalı olan Gürkan Kamacı, Türkiye'nin aldığı güvenlik önlemlerinden menuniyetini dile getirerek, “Uçakla geldik yolculuk çok güzel geçti. Buradan gitmeden önce bir rapor alacağız. 48 saat öncesinden rapor almamız gerekiyor. Ondan sonra da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Almanya’da her yer açıldı. Mesafe koruma uygulaması devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Almanya, Türkiye tatilinin önüne engel koyuyor #2

    "PARANIN AVRUPA'DA KALMASINI İSTİYORLAR"

    Aldıkları haberlere göre Almanya'a büyük bir yükseliş olduğunu dile getiren Kamacı, "Almanya’da herkes tedirgin görülüyor. Tatile gidip gitmeme konusunda tedirgin herkes. 2’inci bir dalga olur mu, olmaz mı gibisinden endişeler söz konusu. Herkes Türkiye’ye gelmek istiyor. Almanya Türkiye’yi tehlikeli bölge olarak ilan ettiği için biraz daha sıkıntılı buraya gelmek. Türkiye’yi böyle göstermemiş olsalardı, çok büyük bir talep patlaması olurdu. En az vaka Türkiye’de var. İspanya’da, İtalya’da daha büyük sıkıntı vardı. Paranın Avrupa’da kalmasını istiyorlar diye düşünüyorum” dedi.

    Almanya, Türkiye tatilinin önüne engel koyuyor - VİDEO

    TÜRKİYE AVRUPA'DAN TEMİZ

    Bardakçı koyunda tatil yapan Marina Gruzova ise “Biletimizi aldık geldik hiçbir sıkıntı çekmedik. Türkiye çok sıkıntılı dediler hiçbir sıkıntı göremiyoruz. Avrupa ülkelerinden daha da fazla önlem ve daha fazla temizlik var burada. Korona virüs tedbirleri çok çok daha iyi Türkiye’de...” ifadelerini kullandı.
    Almanya, Türkiye tatilinin önüne engel koyuyor #3

    Almanya, Türkiye tatilinin önüne engel koyuyor #4

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