Almanya 37 bin Euro maaşla işçi alıyor! İşte aranan meslekler ve başvuru şartları Almanya, işçi açığını kapatmak için 37 bin Euro maaşla iş alımı yapıyor. Fırsatı kaçırmak istemeyen başvuru detaylarını araştırmaya başladı bile! İşte Almanya işçi alımında aranan meslekler ve başvuru detayları..

ensonhaber.com

Almanya'da İçişleri Bakanlığı, ülkedeki işçi açığını kapatmak amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarısını kamuoyuna duyurdu.

Bu gelişme, Almanya'da çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yasa tasarısının ayrıntılarına göre, en düşük 2100 Euro, en yüksek 37 bin Euro maaşla 2 milyon işçi alımı gerçekleştirilecek.

Tasarıda dikkat çeken bir diğer önemli madde, işe alım sürecinde dil şartının kaldırılabileceği öngörüsü.

Öte yandan netleşen başvuru detaylarında aranan meslekler de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Almanya işçi alımı başvuruları ne zaman?

Almanya, işçi alımında dil şartını gevşetirken aynı zamanda vatandaşlık prosedürlerini de kolaylaştırıyor. Yeni yasa tasarısı, 67 yaşının üzerindeki vatandaşlar için vatandaşlık sınavını kaldırıyor ve vatandaşlık için gereken ikamet süresini 8 yıldan 5 yıla indiriyor. Bu önemli değişikliklerin 1-2 ay içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Aranan meslekler!

· Aşçı

· İnşaat işçisi

· Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

· Kaynakçı

· İnternet teknolojisi

· Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

· Gastronomi

· Eğitim

· Sağlık hizmetleri

· Çocuk yetiştiricileri

· IT teknisyenleri

· Metal ve ağır sanayi işçileri

· Gastronomi uzmanları

· Vasıflı işçiler

· İnşaat sektörü işçileri

· Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Başvuru için gereken belgeler

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

· Ehliyet fotokopisi

· Adli Sicil Kaydı

· İkametgah Belgesi

· Diploma

· Sağlık Raporu

· Mesleki yeterlilik belgesi

· Nüfus kayıt örneği

· Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

· İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

· Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

· 6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf