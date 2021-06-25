Almanya personel alımı 2021: Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanına göre, Almanya’da en az 15, en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak. Peki Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Almanya'da çalışmak isteyen birçok vatandaş, Almanya işçi ve personel alımlarını yakından takip ediyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Almanya için yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanına göre, Almanya'da en az 15 bin, en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için son başvuruların 25 Haziran'a kadar devam edeceği duyuruldu. Bu duyurunun ardından 2021 yılı Almanya işçi alımı başvuru şartları ve detayları merak konusu oldu.

Vize başvurusu yapacak olan kişilerin önceden tamamlamış oldukları meslek eğitiminin, Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesi alması gerekiyor.

Peki Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Almanya hemşire kadrosunda 20 personel alımı yapacak. Başvurular 25 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Almanya'da en az 15 bin TL maaşla çalışacak personel alım ilanı için başvuru şartları şu şekildedir:

Herhangi bir suç teşkil edecek adli sicil kaydının bulunmaması

B1 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi ve bu seviyeyi belgelendirmesi gerekmektedir

Hemşirelik bölümü lisans ( dört yıllık ) mezuniyetinin olması gerekmektedir

Çalışma deneyiminin bulunması

Yurt dışına çıkmaya engel bir durumunun olmaması