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- Almanya personel alımı 2021: Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Almanya personel alımı 2021: Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- Haber Merkezi
- 25.06.2021 - 14:40
- Güncelleme : 25.06.2021 - 14:42
Almanya'da çalışmak isteyen birçok vatandaş, Almanya işçi ve personel alımlarını yakından takip ediyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Almanya için yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanına göre, Almanya'da en az 15 bin, en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak.
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için son başvuruların 25 Haziran'a kadar devam edeceği duyuruldu. Bu duyurunun ardından 2021 yılı Almanya işçi alımı başvuru şartları ve detayları merak konusu oldu.
Vize başvurusu yapacak olan kişilerin önceden tamamlamış oldukları meslek eğitiminin, Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesi alması gerekiyor.
Peki Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Almanya hemşire kadrosunda 20 personel alımı yapacak. Başvurular 25 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Almanya'da en az 15 bin TL maaşla çalışacak personel alım ilanı için başvuru şartları şu şekildedir:
- Herhangi bir suç teşkil edecek adli sicil kaydının bulunmaması
- B1 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi ve bu seviyeyi belgelendirmesi gerekmektedir
- Hemşirelik bölümü lisans ( dört yıllık ) mezuniyetinin olması gerekmektedir
- Çalışma deneyiminin bulunması
- Yurt dışına çıkmaya engel bir durumunun olmaması
İSTENİLEN VE TERCÜMESİ YAPILACAK EVRAKLAR
- Kimlik fotokopisi/ ehliyet
- İkametgâh
- Nüfus kayıt örneği
- Sabıka kaydı
- Diploma
- Sağlık raporu
- Cv /Özgeçmiş
- Çalışma dönemlerine ait bonservis ( sgk dökümü ) veya çalıştığı kurumun kaşe imzalı yazısı
- Son 6 ayda çekilmiş 6 adet biometrik resim
- Pasaport fotokopisi
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ NEDİR?
Vize başvurusu yapacak olan kişilerin önceden tamamlamış oldukları meslek eğitiminin, Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesi alması gerekmektedir.
Bu belgeyi alamayan ya da eğitiminde eksiklik olan kişiler, Almanya'daki programlara katılamayacak. Aynı zamanda Almanya işçi alımı için Almanya dil bilgisi seviyesinin en az A2 düzeyinde olması gerekmektedir.
Yüksek öğrenim gören kişilerin de aynı şekilde Almanya'daki bir okul diplomasına benzer bir diplomaya sahip olduklarını denklik belgesi ile kanıtlaması gerekmektedir.
ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN ALMANCA BİLMEK ZORUNDA MIYIM?
Almanya'da çalışmak isteyenler kişilerin merak ettiği konuların başında Almanca dil bilgisi gelmektedir. Bazı meslek grupları bünyesinde Almanya'ya gitmek isteyen kişilerin, Almanca bildiklerini belgelemesi gerekmektedir.
Seviye konusunda net bir açıklama yapılmamakla birlikte başvuranların konsoloslukta görevli memurlar tarafından birtakım mülakatlara tabi tutulacağı ifade edilmektedir.