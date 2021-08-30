Almanya'da 3 arkadaş, Türkiye'nin güvenilir olmadığı iddiasını çürütmek için yola çıktı

Koronavirüs döneminde Türkiye'nin güvenilir bir ülke olmadığı üzerine yayınlar yapan Alman televizyonlarına karşı bir araya gelen 3 arkadaş, motosikletleriyle Mersin'e doğru yola çıktı.

Alman televizyonları, Türkiye'nin koronavirüs döneminde güvenilir bir ülke olmadığına dair yayınlar yaptı.

Durumun belirtildiği gibi olmadığını ispatlamak için üç arkadaş, Almanya'nın Bergkamen şehrinden motosikletleri ile tatil yapmak üzere Mersin’in Silifke ilçesine geldi.

MOTOSİKLET İLE YOLA ÇIKTILAR

Alman televizyonlarının “Koronavirüsten dolayı Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını, tatil yapılmayacak ülke” haberleri üzerine İbrahim Çeliktaş, Ahmet Taşören ve İbrahim Islak Almanya’nın Bergkamen şehrinden motosikletleri ile yola çıktı.





DÖNDÜKLERİNDE 10 BİN KİLOMETRE YOL YAPMIŞ OLACAKLAR

Bergkamen ve Silifke'nin kardeş şehirler kapsamında tatilini Silifke’de yapmak üzere gelen üç arkadaş Almanya’ya geri döndüklerinde toplam 10 bin kilometre yol yapacaklar.

GÜVENİLİR BİR ÜLKE OLDUĞUNU DUYURACAKLAR

Motosikletleriyle Silifke ve Taşucu’nda turlayan üç arkadaş amaçlarının, tatil sonrası Bergkamen şehrine ulaştıklarında Türkiye’nin koronavirüsten dolayı güvenilir bir ülke olduğunu ve tatil yapılacak yerler arasında bulunduğunu belirmek olduğunu söyledi.





"AŞI OLDUĞUNUZDA TÜM DÜNYANIN KAPILARI SİZE AÇILIYOR"

Türkiye’nin cennet bir ülke olduğunu belirten İbrahim Çeliktaş, “Almanya’nın Bergkamen şehrinden üç arkadaş motosikletlerimizle yola çıktık. Ben İbrahim Çeliktaş, Ahmet Taşören ve İbrahim Islak arkadaşlarımızla bir buçuk yıldır bu gezinin planını yaptık. Koronavirüsten dolayı gelemedik. Aşılamadan dolayı şimdi geldik. Koronavirüs döneminde Almanya’daki televizyonlar 'Türkiye Covid’den dolayı tatil yapılmayacak ülke, Türkiye’ye gitmeyin' diye söylemişlerdi. Türkiye ile ilgili olumsuz bilgiler veriyorlardı. Hiçbir kısıtlamayı kendimizde görmüyoruz. Bizler de böyle bir şeyin olmadığını göstermek için üç arkadaş yola çıktık. Geldiğimiz Bergkamen şehrinde bizi merak edenler var. Acaba bunlar nasıl gelecekler diye. Bizler de Almanya’ya döndüğümüzde korkmayın Türkiye’ye gidebilirsiniz diyeceğiz. Aşınızı mutlaka olun. Bizler aşımızı olduk. Aşı olduğunuzda tüm dünya kapılarını size açıyor.” dedi.