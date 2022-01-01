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    Almanya'da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık

    Araştırmacı yazar Aydın Enes Seydanlıoğlu, Almanya'da 60 yıldır var olan Türk vatandaşlarının yaşadığı zorlukları, aşırılıkçılarca uğradıkları saldırıları ve Alman devletinin tutumunu ele aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 22:49
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    Almanya'da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık

    Memleketim dergisinin son sayısında “Almanya’da 60 Yıllık Göç Tecrübesinin Öznesi: Türk Diasporası“ başlıklı yazıyı kaleme alan araştırmacı yazar Aydın Enes Seydanlıoğlu, 3 kuşaktır Almanya'da varlığını sürdüren Türk toplumunun maruz kaldığı ırkçı saldırılar ve ötekileştirmelere değindi.

    "ALMAN DEVLETİ NE YAPMALI"

    Seydanlıoğlu, yaşanan tüm acı olaylara ve ayrımcılığa rağmen, Alman toplumu ile entegre olmayı başaran yeni nesillerin gözardı edilmemesine vurgu yaptı.

    Seydanlıoğlu'nun Memleketim dergisindeki o yazısı:

    Almanya da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık #1

    Almanya da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık #2

    Almanya da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık #3

    Almanya da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık #4

    Almanya da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık #5

    Almanya da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık #6

    Almanya da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık #7

    Almanya da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık #8

    Almanya da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık #9


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