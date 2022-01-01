Haberler

Yaşam Haberleri

Almanya'da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık

Almanya'da 60 yıldır yaşayan Türklerin sorunu: Irkçılık

Araştırmacı yazar Aydın Enes Seydanlıoğlu, Almanya'da 60 yıldır var olan Türk vatandaşlarının yaşadığı zorlukları, aşırılıkçılarca uğradıkları saldırıları ve Alman devletinin tutumunu ele aldı.