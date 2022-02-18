Almanya’da büyük bir kitle yakalayan Türk şirketi: Meine Kette

Gümüş takı tasarımları yapan ve bu tasarımları geniş bir kitleye ulaştıran Meine Kette, Almanya’da Selman Çakırcı tarafından kurulmuş bir firmadır.

Bilhassa kişiye özel tasarımlar üzerinde yoğunlaşan Meine Kette, bu sayede müşterilerin taleplerini karşılamış ve ön plana çıkmıştır. Şirketin kurucusu Selman Çakırcı, Almanya’da doğup büyüdüğü için müşterilerin taleplerini çok iyi analiz ettiklerini, bu sayede Alman müşterilerine hitap eden tasarımlarda bulunduklarının altını çizmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren girişimciliğe ilgi duyduğunu belirten Selman Çakırcı, kişiye özel telefon kılıfı tasarımlarıyla atıldığı sektörde çok daha yenilikçi çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. 2017 yılında MeineKette markasını kuran Çakırcı, sadece moda trendlerinde değil, kişiselleştirilmiş gümüş takı tasarımlarında da uzmanlaştıklarını belirterek dünya genelinde tanınmış bir marka olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sosyal medyada çok büyük bir kitleye sahiptir olan Meine Kette’nin Yönetim Kurulu Başkanı Numan Bayram’dır. Kaliteye ve profesyonelliğe önem verdiklerinin altını çizen Bayram, 2021 yılında Avrupa’nın en büyük AVM’lerinden Westfield Oberhausen Centro’da mağaza açtıklarını ifade ediyor.

Hem Kadın Hem de Erkek ve Çocuklara Hitap Eden Gümüş Takı Tasarımları Yapılıyor

Meine Kette hem kadın hem de erkek ve çocuklar için gümüş takı tasarımları yapan, tasarımları e-ticaret ile geniş bir kitleye yayan bir marka, Almanya’nın Castrop-Rauxel şehrinde kurulan ve kurulduğu andan itibaren kendini geliştirerek yoluna devam etti. Meine Kette, zamanla Almanya dışında da çalışmalarda bulunmuş ve dijitalleşmenin bir gereği olarak tasarımlarını geniş bir kitleye ulaştırmayı başarmıştır.

Sosyal medyada çok güclü bir kitleye sahip

Kişiye özel gümüşün farklılığı Meine Kette’de kadın, erkek ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen tasarımların her biri, farklı kategorilerde sunulmaktadır.

Kişiye özel kolye, setler, yüzük, bileklik ve küpeler başta olmak üzere pek çok kategoride eşsiz tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Meine Kette, çocuklar için de koleksiyona sahiptir. Meine Kettenin kurucusu Selman Çakırcı, yönetim kurulu başkanı Numan Bayram’dır. Her yaşa hitap edebilmenin önemli olduğunu, bu konuda toplam 80 kişiden oluşan bir ekibi ile özel çalıştıklarını ifade eden Bayram, sorumluluklarının bilincinde olduğunu ifade ediyor.

Meine Kette İstanbul’da Kendi Atölyelerini Kurdu

Dünyaca ünlü gümüş takı markası Meine Kette, İstanbul’da kendi atölyesini kurarak başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Selman Çakırcı’nın bir girişimcilik hikayesi olarak kurulan ve zamanla gelişen Meine Kette, şu anda dünyaya hitap eden tasarımlarıyla ön plana çıkmaktadır. Toplam 40 kişilik uzman bir ekip ile İstanbul’da yoğun çalışmalarda bulunan marka, benzersiz gümüş takı tasarımlarını profesyonel biçimde hazırlayarak dünyanın pek çok noktasına ulaştırıyor.