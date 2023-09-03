Almanya'da cinsel organını büyütmek isteyen adam, sahte doktor kurbanı oldu Almanya'da yaşayan ve sahte doktor olduğu öğrenilen Torben K., bir hastanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Cinsel organını büyütmek isteyen hasta, sepsis nedeniyle can verdi.

ensonhaber.com

Almanya'nın Solingen kentinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

İsmi açıklanmayan 32 yaşındaki bir adam, cinsel organını büyütmek için estetik ameliyat olmak istedi.

Estetik ameliyat için ise Torben K., isimli bir cerrahla anlaşan talihsiz adam, ameliyattan sonra Şubat 2020 yılında aylarca acı çektikten sonra hayatını kaybetti.

Sahte doktor olduğu ortaya çıkan Torben K.'nin hastanın cinsel organına ve skrotumuna silikon yağı enjekte ettiği öğrenildi.

Mahkeme "tıbbı yeterlilği yok" dedi

Hayatını kaybeden 32 yaşındaki adamın ailesi ise sahte doktoru mahkemeye verdi.

Mahkeme Torben K.'nin tıbbı yeterliliğinin sıfır olduğunu ancak internet üzerinden penis büyütme hizmetleri sundğunu ve bu hizmetleri de Solingen'deki evinde gerçekleştirdiğini açıkladı.

"Hastanın istediğini yaptım"

Kendisini savunan sahte doktor, hastanın istediğini yaptığını söyledi. Yerel basına konuşan Yüksek Devlet Savcısı Wolf-Tilman Baumert, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, silikon yağı kişinin kan dolaşımına girdi. Bu ciddi sağlık komplikasyonlarına ve nihayetinde ölümüne yol açtı." dedi.

Karar yasal olarak bağlayıcı değil

Pazartesi günü Wuppertal Bölge Mahkemesinde yapılan karar duruşmasında hakimler, ağır yaralama nedeniyle ölüme yol açma suçundan sahte cerrah Torben K.'yi beş yıl hapse mahkum etti. Ancak kararın yasal olarak bağlayıcı olmadığı açıklandı.