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    Almanya'da ördüğü çorapları, Mehmetçik'e gönderdi

    Berlin'de yaşayan Havva Altunkaynak, elleriyle ördüğü 15 çift yün çorabı Şırnak'ta görev yapan askerlere gönderdi.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:07
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    Almanya'da ördüğü çorapları, Mehmetçik'e gönderdi

    Almanya'nın'nın başkenti Berlin'de yaşayan Havva Altunkaynak (75), Şırnak'ta terörle mücadeleyi sürdüren askerler için Berlin’de 15 çift yün çorap ördü.

    Altunkaynak, çorapları Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na kargo ile göndererek, askerlere ulaştırılmasını istedi.

    ÇORAPLAR ASKERLERE DAĞITILDI

    Çoraplar, karlı bölgelerde görev yapan askerlere dağıtıldı.

    İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Havva Altunkaynak’a mektup göndererek teşekkür etti.

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #1

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #2

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #3

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #4

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #5

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #6

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #7

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #8

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #9

    Almanya da ördüğü çorapları, Mehmetçik e gönderdi #10


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