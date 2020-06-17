En Son Haber

Doktor şüphesi üzerine Dormagen Gençlik Dairesi tarafından çocukları ellerinden alınan aile, hukuki yollara başvururken sosyal medyadan yardım çağrıları geldi.

Almanya'nın Dormagen şehrinde yaşayan Türk ailenin çocukları, ellerinden alındı.

Şehrin gençlik dairesi tarafından çocukların, şiddet gördüğü iddiası üzerine tedbir amaçlı ailenin elinden alındığı bilgisi paylaşıldı.

AİLE YARDIM İSTİYOR

Berna ve Sertan Altınkaya çiftinin çocuklarına hiçbir şekilde şiddet eğilimi gösterilmediğini dile getiren yakın dostları, sosyal medya hesaplarından videolar paylaşarak yapılan hatadan dönülmesini istedi.

Almanya'da Türk ailenin çocukları ellerinden alındı İZLE

DOKTORUN ŞÜPHESİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Genç çiftin Kuzey adlı çocuklarının masadan düşerek darbe aldığı, muayene sırasında da doktorların şüphe üzerine rapor tuttuğu, sonrasında da gençlik dairesinin harekete geçtiği belirtildi.

3 HAFTANIN ARDINDAN ÇOCUKLAR ALINDI

3 haftadır devam eden soruşturma kapsamında çocukların ailenin yanında kalamayacağına karar verildiği, olayın mahkemeye taşındığı bildirildi. Hukuki sürecin başladığı ifade edilirken, konunun Düsseldorf Konsolosluğu tarafından da takip edildiği vurgulandı.

Öte yandan çocukları ellerinden alınan genç ailenin, büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.