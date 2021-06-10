Almanya'dan Türkiye'ye geldi: Baba yadigarı sincapla İstanbul'u geziyor

Yüksel Şeker, "Babam ölünce sincap bize baba yadigarı olarak kaldı. Babamızın bir hatırası. Onu gezdirmek için sık sık İstanbul'a geliyorum" dedi.

Almanya'da yaşayan Yüksel Şeker'in babası Mehmet Şeker, 6 yıl önce donmak üzere olan bir sincap buldu.

Baba Şeker'in, Emirgan Korusu'nda bulduğu Karagöz isimli sincap, Yüksel Şeker'e yadigar kaldı.

KARAGÖZ'Ü YANINDAN AYIRMIYOR

Mehmet Şeker'in iki sene önce hayatını kaybetmesinin ardından Almanya'da yaşayan oğlu Yüksel Şeker, Karagöz'ü sahiplendi.

Yüksel Şeker, "Baba yadigarı" olarak gördüğü Karagöz'ü, İstanbul ziyaretlerinde bir an olsun yanından ayırmıyor.

Şeker, Karagöz ile dolaştığı İstanbul sokaklarında görenlerin ilgisini çekiyor.

Sincap Karagöz'ün hikayesini anlatan Şeker, Karagöz'ü Almanya'ya götürmek için girişimde bulunduğunu fakat, uluslararası taşımacılık kuralları gereği yanında götüremediğini aktardı.

"BABAM ÖLÜNCE BANA KALDI"

Sincabı bıraksa bile yanından ayrılmadığını, hemen omzuna geldiğini ifade eden Şeker, şunları söyledi:

"Babam ölünce sincap bize baba yadigarı olarak kaldı. Babamızın bir hatırası. Onu gezdirmek için sık sık İstanbul'a geliyorum. Ben burada olduğumda benimle kalıyor.

İki üç ay burada kalıyorum sonra bir ay bir akrabaya bırakıyorum. Sonra gelip tekrar bakıyorum.

Gece gündüz yanımda. Evde de öyle. Sabahları bir bakıyorum koynuma girmiş. Fındık, fıstık ve çekirdekle besliyorum. Bu aralar en çok sevdiği şey çekirdek."

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"GÖRENLER SEVMEK İSTİYOR"

"Sincapla yaşamak başka bir ayrıcalık." diyen Şeker, "İnsanlar omzumda sincabı gördüklerinde beni durduruyor, sincap gerçekten herkesin ilgisini çekiyor. Görenler sevmek, fındık vermek ve fotoğraf çektirmek istiyor. İlgi beni mutlu ediyor. 5 çocuğum var onlar da sincapla ilgileniyor." şeklinde konuştu.

Baba yadigarı Karagöz, Şeker'in yokluğunda ailenin diğer üyelerince besleniyor ve gezdiriliyor.



