Bir diğer Türk ise, "Türk bayrağı her zaman göklerde olmalıdır diye biz öğrendik hayatımız boyunca. Şu anda bayrağımız asmışlar, çizmemişler ve biz de bunun için çok mutlu olduk, gururlandık." dedi.

Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih etti VİDEO



BİRİKTİRDİĞİ PARAYLA AMELİYAT OLACAK

Marian, biriktirdiği parayla hem ameliyat olacak hem de ülkesindeki ailesine yardımda bulunacak.