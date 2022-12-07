Almanya'da yaşayan aile, Türkiye'de bebeklerini kucağına aldı

Berlin'de doktorların ilgisizliği nedeniyle 2 tüp bebek tedavisi olumsuz sonuçlanan çiftin, Türkiye'deki ilk tedavi sonrasında kızları Elanur dünyaya geldi.

Almanya Berlin’de yaşayan 3 yıllık evli Canset-Murat Topal çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca 2 kez tüp bebek tedavisi denedi ancak olumsuz sonuçlandı.

Ailelerinin Bursa’da olması sebebiyle tedavi için orada araştırmalara başlayan çift, Türkiye'ye geldi.

İlk denemede olumlu sonuç

Kapsamlı değerlendirmelerin ardından Canset Topal’ın çikolata kistleri ve kanında pıhtılaşma olduğu görüldü. Bu problemler ortadan kaldırıldıktan sonra transfer işlemi gerçekleşti.

Türkiye’deki ilk denemelerinde hamilelik haberini alan çift, kızları Elanur’a kavuştu.

"Almanya'da herkese standart tedavi uyguluyorlar"

Tedavi sürecini anlatan anne Canset Topal, “Almanya’da hiçbir araştırma yapmadan herkese standart tedavi uyguluyorlar, tutmazsa yeniden denersiniz düşüncesiyle yaklaşıyorlar. Doktorlar sorularımızı bile cevaplamıyordu, kendimizi hiç güvende hissetmiyorduk.

"Türk doktorlara güvendik, çok şükür yavrumuza kavuştuk"

Türkiye’de ise henüz tedaviye başlamadan farkı hissettik. Doktorumuz bizi sabırla dinledi, tüm sorularımızın yanıtlarını aldık. Tedavinin negatif sonuçlanmasına yol açabilecek tüm risk faktörleri ortadan kaldırıldı. Ülkemize ve Türk doktorlara güvendik. Çok şükür yavrumuza kavuştuk, tarifi olmayan bir mutluluk yaşıyoruz.” diye konuştu.

"Aklımızda soru işareti olmadan tedaviye başladık"

“Türkiye-Almanya arası mekik dokuduk, sonunda hayalimize kavuştuk.” diyen Topal, “Almanyadaki tedaviler maddi ve manevi olarak yıpratıyor. Doktorlar hasta ile kesinlikle ilgilenmiyor, olmazsa yeniden denersiniz gözüyle bakıyorlar. Tedavi ücretleri de hiçbir şekilde tutarlılık göstermiyor. Türkiye’ye geldiğimizde doktorumuz bize zaman ayırdı, dinledi. Aklımızda soru işareti olmadan tedaviye başladık. Öncelikle araştırıldı, detaylı test ve muayeneler yapıldı. Adım adım planlama yapıldı.

"Türk hekimlerinin farkını, başarısını yaşayarak görmüş olduk"

Kendimizi çok güvende hissettik, doktorumuz sanki ailemizden biri gibi hissettirdi. Sonunda sağlıkla kızımızı kucağımıza aldık. Bize bu mutluluğu yaşatan doktorumuza ve tüm sağlık personeline minnettarız. Türk hekimlerinin farkını, başarısını yaşayarak görmüş olduk.” ifadelerini kullandı.

"12 yumurtadan 6 tane blast embriyo elde ettik"

Doç. Dr. Betül Dündar, tedavinin detaylarını şu sözlerle dile getirdi;

“Çiftimiz bize başvurduğunda Canset Topal’ın yumurta rezervi oldukça düşüktü; AMH değeri 0,8 ‘di. Almanya’da gördükleri tedavilerin başarısızlık nedenlerini araştırdık. Tespit edilen sorunlara karşı tedavi ve transfer sürecinde birtakım önlemler aldık. Uyguladığımız kişiye özel tedavi sonucunda ileri yaş ve düşük yumurtalık rezervi olmasına rağmen 12 tane yumurta topladık. 12 yumurtadan 6 tane blast embriyo elde ettik. Blast seviyesinde elde ettiğimiz embriyoları dondurduk ve dondurduğumuz embriyolardan 2 tanesini yine kişiye özel tedavi protokolüyle transfer ettik.

"İlerleyen yıllarda Elanur’a kardeş düşünürülerse dondurulan embriyolar transfer edilebilir"

İlk tedavimizde olumlu sonuç aldık ve adım adım ilerlediğimiz tedavinin sonunda çiftimiz kızları Elanur'u kucağına aldı. Çiftimizin geriye kalan dondurulmuş 4 adet embriyosu mevcut. İlerleyen yıllarda Elanur’a kardeş düşünürülerse dondurulan embriyolar transfer edilebilir. Gebelik şansı da böylece devam etmiş olacaktır.” dedi.

"Türkiye’nin sağlık turizminde cazibe merkezi haline gelmesini sağlayan en önemli kriterlerden biridir"

Dr. Dündar, “Hem ülke içi hem de yurt dışından gelen hastaların başarılı sonuçlarla evlerine dönmesi, çiftlerin yıllarca hayalini kurdukları bebeklerine sağlıkla kavuşmaları Türkiye’nin sağlık turizminde cazibe merkezi haline gelmesini sağlayan en önemli kriterlerden biridir. Ayrıca Türkiye’de ileri teknolojide tedavi uygulanmasının yanı sıra tedavi maliyetleri yurt dışına göre daha uygundur. Bu durum da hastalar açısından avantaj sağlamaktadır.” diye konuştu.

















