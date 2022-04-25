TikTok fenomeni Özlem Erol'un Hamburg'da çektiği ve bölgede yaşayan Türk yoğunluğunu konu alan videosu, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Almanya'da yaşayan ve TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de ünlü olan Özlem Erol, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Topladığı geri dönüşüm atıkları sayesinde Türkiye'ye nasıl tatile geldiğini anlattığı videosu ile fenomen haline gelen Erol, takipçilerinin isteklerine göre videolar çekiyor.

"Almanya'nın hangi şehrinde daha çok Türk var?"

Erol, son paylaşımında ise kendisine gelen "Almanya'nın hangi şehrinde Türkler çoktur?" sorusuna cevap olarak yaptığı Hamburg turu yer aldı.

Ünlü fenomen, Hamburg sokaklarında dolaşarak bölgede Türklerin ne yoğunlukta olduğunu, karşılaştığı Türk vatandaşları ile sohbet ederek örneklerle anlattı.

Almanya'da yaşayan gurbetçinin Hamburg turu VİDEO

"Burada Alman bulamazsınız"

"Burada Alman bulmak zordur." diyen Erol, caddelerdeki Türk dükkanlarını ve Türkçe tabelaları takipçilerine gösterdi.

Erol'un, Türkçe tabelalara ve karşılaştığı Türklere tepkileri ve videoda kullandığı ifadeler izleyenleri güldürdü.

"Burası küçük İstanbul'dur"

Erol paylaşımında, "Burada pek Alman bulamazsınız. Burası Avrupa'da Türklerin en çok yaşadığı yerlerden biri. Buraya geldiğiniz zaman yabancılık çekmezsiniz. Burası küçük İstanbul'dur. Görmüş olduğunuz gibi buraya gelirseniz hiçbir şekilde kaybolmuyorsunuz." ifadelerini kullandı.