Almanya'dan yola çıkan gezgin, Gelibolu’ya ulaştı

8 ay önce Türk bayrağı ve bisikletiyle yola çıkan gezgin Recai Karacapak, 9 bin kilometrelik yolculuğun ardından Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine vardı.

Almanya Köln’de yaşayan inşaat mühendisi Recai Karacapak, 8 ay önce yanına aldığı Türk bayrağı ve bisikletiyle yola çıkıp, Türkiye’ye geldi.

Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerini kapsayan 9 bin kilometrelik bisiklet yolculuğunun ardından 47 yaşındaki Recai Karacapak’ın son durağı Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi oldu.

Recai Karacapak’ı Gelibolu’da gezgin Selim Yılmaz karşıladı.

SON DURAĞI İSTANBUL

Arkasında Türk bayrağı ve bisikletiyle, dünyaya Türk kültürünü tanıtmak için yola çıktığını belirten Karacapak, 9 bin kilometrelik hem yurt dışı, hem de yurt içi yolculuğunda kış sezonunun son durağının İstanbul olacağını söyledi.

BARIŞ DOLU DÜNYA DİLEĞİ

Selim Yılmaz rehberliğinde Gelibolu’daki tarihi mekanları gezen ve Fener Tepesi’ndeki Bayraklı Baba Türbesi’ni ziyaret edip, ‘Barış dolu bir dünya dileyerek’ bayrak asan Recai Karacapak, ilçede bir gün kalacağını ve sonra da yola devam edeceğini ifade etti.

9 BİN KİLOMETRE YOL YAPTI

Gelibolu’dan ayrıldıktan sonra, Tekirdağ üzerinden İstanbul’a gideceği ve yolculuğunu burada sonlandıracağını kaydeden Karacapak, amacının, Türkiye’de insanların barış ve kardeşlik içerisinde güzel bir hayat sürdüğünü göstermek olduğunu belirterek, "Bisikletimle Almanya’dan geliyorum. 8 ay önce Almanya’dan Edirne’ye, Kapıkule’ye. Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgelerinden Çanakkale’ye ulaştım. 9 bin kilometre yol yaptım." dedi.