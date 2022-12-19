Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı

Oynadığı şans oyunu sayesinde 9.9 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazanan Türk göçmen Kürşat Yıldırım, Malatya’da arsa alarak yatırımını çeşitlendirdi.

Geçen ay Dortmund’da loto oynayarak büyük ikramiye olan 9 milyon 900 bin euro kazanan 42 yaşındaki Kürşat Yıldırım, ülkenin gündeminden hiç düşmüyor.

Kepçe operatörü olarak çalışırken, kötü arkadaşlıklar sebebiyle uyuşturucu ve alkol batağına düşen ve borcu biriken, daha iyi bir hayat yaşamak için de sık sık loto oynayan Kürşat’ın attığı her adım, Alman gazetesi Bild'de haber oluyor.

20 hektarlık bir arsa satın aldı

Bu kez Bild, Kürşat’ın yeni yatırımını kaleme aldı.

Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra lüks marka kıyafet, aksesuar ve ayakkabıların yanı sıra lüks otomobiller de satın alan ve Alman medyasına, “Ben eş arıyorum. İstekli olanlar başvursun.” diyerek talebini ileten Kürşat, Türkiye’ye yatırım yaptığını ve arsa satın aldığını söyledi.

Hedefi, yılda 50 tonluk badem toplamak

Bild’e konuşan Kürşat, Malatya’da içerisinde 6 bin badem ağacı olan 20 hektarlık bir arsa satın aldığını açıkladı.

Birkaç yıl içerisinde 50 tonluk badem toplamayı hedeflediğini dile getiren Kürşat, “Bunların kilosunu 10 eurodan satarsam yılda yarım milyon euro gelir elde ederim.” ifadelerini kullandı.

“Deneyimli çiftçiler tarlaya ve araziye bakacak”

Chico lakabıyla bilinen Kürşat, “Konuştuğum uzmanların tavsiyesine kulak verdim ve bence bu güzel bir anlaşma. Deneyimli çiftçiler tarlaya ve araziye bakacak.” dedi.

Kürşat, “Herkes kazandığım paranın hemen gideceğini düşünüyordu fakat badem işi sadece bir proje, gayrimenkul yatırımı yapmak da istiyorum.” dedi.