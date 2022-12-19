Petrol
80.52
1.87%
Euro
19.7975
0.16%
Dolar
18.6526
0.00%
Altın
1.075
0.08%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
317.900
-0.10%
BTXN Coin
8.31
17.87%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C
    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı

    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı

    Oynadığı şans oyunu sayesinde 9.9 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazanan Türk göçmen Kürşat Yıldırım, Malatya’da arsa alarak yatırımını çeşitlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçen ay Dortmund’da loto oynayarak büyük ikramiye olan 9 milyon 900 bin euro kazanan 42 yaşındaki Kürşat Yıldırım, ülkenin gündeminden hiç düşmüyor.

    Kepçe operatörü olarak çalışırken, kötü arkadaşlıklar sebebiyle uyuşturucu ve alkol batağına düşen ve borcu biriken, daha iyi bir hayat yaşamak için de sık sık loto oynayan Kürşat’ın attığı her adım, Alman gazetesi Bild'de haber oluyor.

    20 hektarlık bir arsa satın aldı

    Bu kez Bild, Kürşat’ın yeni yatırımını kaleme aldı.

    Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra lüks marka kıyafet, aksesuar ve ayakkabıların yanı sıra lüks otomobiller de satın alan ve Alman medyasına, “Ben eş arıyorum. İstekli olanlar başvursun.” diyerek talebini ileten Kürşat, Türkiye’ye yatırım yaptığını ve arsa satın aldığını söyledi.

    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı #1

    Hedefi, yılda 50 tonluk badem toplamak

    Bild’e konuşan Kürşat, Malatya’da içerisinde 6 bin badem ağacı olan 20 hektarlık bir arsa satın aldığını açıkladı.

    Birkaç yıl içerisinde 50 tonluk badem toplamayı hedeflediğini dile getiren Kürşat, “Bunların kilosunu 10 eurodan satarsam yılda yarım milyon euro gelir elde ederim.” ifadelerini kullandı.

    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı #2

    “Deneyimli çiftçiler tarlaya ve araziye bakacak”

    Chico lakabıyla bilinen Kürşat, “Konuştuğum uzmanların tavsiyesine kulak verdim ve bence bu güzel bir anlaşma. Deneyimli çiftçiler tarlaya ve araziye bakacak.” dedi.

    Kürşat, “Herkes kazandığım paranın hemen gideceğini düşünüyordu fakat badem işi sadece bir proje, gayrimenkul yatırımı yapmak da istiyorum.” dedi.

    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı #3

    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı #4

    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı #5

    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı #6

    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı #7

    Almanya’nın loto milyoneri Kürşat, Malatya’da arsa satın aldı #8


    Çin, yeryüzünü uzaydan gözlemleyecek
    Teknoloji

    Çin, yeryüzünü uzaydan gözlemleyecek

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı
    3. Sayfa

    Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı

    Görüş Bildir