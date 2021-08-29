Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligdeki yükselişini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, ligin iddialı takımlarından Altay'a konuk oluyor. Peki, Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki başarılı grafiği sürdürmek isteyen Fenerbahçe, ligin yeni ve iddialı takımlarından Altay ile karşılaşacak.

Antalyaspor'u 2-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, İzmir'den galibiyetle dönmek istiyor.

Kayseri'yi 3-0, Alanya'yı ise 4-1 ile geçen Altay, yükselişine Fenerbahçe galibiyeti eklemek istiyor.

Nefes kesecek bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise "Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALTAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Fenerbahçe maçı 29 Ağustos 2021 Pazar günü, saat 21:45'te başlayacak.

Mücadele, BeıN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. BeıN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA?

Altay ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.