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    Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ligdeki yükselişini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, ligin iddialı takımlarından Altay'a konuk oluyor. Peki, Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 09:57
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    Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki başarılı grafiği sürdürmek isteyen Fenerbahçe, ligin yeni ve iddialı takımlarından Altay ile karşılaşacak.

    Antalyaspor'u 2-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, İzmir'den galibiyetle dönmek istiyor.

    Kayseri'yi 3-0, Alanya'yı ise 4-1 ile geçen Altay, yükselişine Fenerbahçe galibiyeti eklemek istiyor.

    Nefes kesecek bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise "Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ALTAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Altay - Fenerbahçe maçı 29 Ağustos 2021 Pazar günü, saat 21:45'te başlayacak.

    Mücadele, BeıN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. BeıN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

    Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    ALTAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA?

    Altay ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

    Altay-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #2

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