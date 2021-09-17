Haberler

Yaşam Haberleri

Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Altay, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyenler ise "Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.