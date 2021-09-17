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Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 17.09.2021 - 13:50
- Güncelleme : 17.09.2021 - 13:51
Süper Lig'in ilk 4 haftası geride kalırken, karşılaşmalar heyecan dolu anlara sahne oldu.
Bugün oynanacak maçlar ile Süper Lig'in 5. haftası başlayacak ve heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek.
Süper Lig'in yeni takımlarından olan Altay bu hafta Göztepe ile karşılaşırken, bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler maçın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.
Bu hafta gözler İzmir derbisine çevrilirken, 2 haftadır puan alamayan Altay, ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta yaşayan Göztepe'den 3 puanı kapma peşinde olacak.
Peki, Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Altay - Göztepe maçı 17 Eylül 2021 Cuma yani bugün günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
ALTAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Altay - Göztepe maçı BeıN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.