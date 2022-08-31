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    AMAN DİKKAT I 31 Ağustos-1 Eylül 2022 hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bunun üzerine, "31 Ağustos-1 Eylül 2022 hava nasıl olacak?" soruları gündeme getirildi.
    • 31.08.2022 - 16:23
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    AMAN DİKKAT I 31 Ağustos-1 Eylül 2022 hava nasıl olacak?

    Ağustos ayının son gününü yaşarken, eylül havasına yavaş yavaş girmeye başladık.

    Nem oranı yüksek olmasına rağmen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmura karşı vatandaşları uyarıyor.

    Sonbahar ruhu içimizi sarmaya başlarken, yaz ayından kopmak istemeyenler var..

    Plan yapmaya hazırlananlar ise artık, "Nasılsa hava sıcak" dememeli.. Çünkü yağmur kapıda!

    Bu kapsamda da, "31 Ağustos-1 Eylül 2022 hava nasıl olacak?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, 31 Ağustos-1 Eylül 2022 hava nasıl olacak? İşte yanıtı..

    31 Ağustos-1 Eylül 2022 hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı.

    Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesindeki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

    Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri için kısa süreli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

    31 AĞUSTOS

    Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMAN DİKKAT I 31 Ağustos-1 Eylül 2022 hava nasıl olacak? #1

    1 EYLÜL

    Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMAN DİKKAT I 31 Ağustos-1 Eylül 2022 hava nasıl olacak? #2


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