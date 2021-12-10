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- Amanos Dağları, beyaza büründü
Amanos Dağları, beyaza büründü
Yüksek kesimlerde yağan kar, Amanoslar'da güzel manzaralar ortaya çıkardı.
- AA
- 10.12.2021 - 10:21
Osmaniye'de, Amanos Dağları'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Amanoslar'da 1650 metre rakımda yer alan Zorkun Yaylası'nın zirveye yakın kesimlerinde toprağı ve çam ağaçlarının üstünü kaplayan kar, havadan görüntülendi.
KARDAN ADAM YAPTILAR
Karın zevkini çıkarmak isteyen vatandaşlar da araçlarıyla gittikleri yaylada kardan adam yaptı.
AMANOSLAR'DA BEYAZ ÖRTÜ
Kimi vatandaşlar kartopu oynarken, kimisi de karla kaplı zeminde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.