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    Amanos Dağları, beyaza büründü

    Yüksek kesimlerde yağan kar, Amanoslar'da güzel manzaralar ortaya çıkardı.
    • AA
    • 10.12.2021 - 10:21
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    Amanos Dağları, beyaza büründü

    Osmaniye'de, Amanos Dağları'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

    Amanoslar'da 1650 metre rakımda yer alan Zorkun Yaylası'nın zirveye yakın kesimlerinde toprağı ve çam ağaçlarının üstünü kaplayan kar, havadan görüntülendi.

    KARDAN ADAM YAPTILAR

    Karın zevkini çıkarmak isteyen vatandaşlar da araçlarıyla gittikleri yaylada kardan adam yaptı.

    AMANOSLAR'DA BEYAZ ÖRTÜ

    Kimi vatandaşlar kartopu oynarken, kimisi de karla kaplı zeminde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

    Amanos Dağları, beyaza büründü #1

    Amanos Dağları, beyaza büründü #2

    Amanos Dağları, beyaza büründü #3

    Amanos Dağları, beyaza büründü #4

    Amanos Dağları, beyaza büründü #5

    Amanos Dağları, beyaza büründü #6

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