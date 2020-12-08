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    Amanos Dağları'ndan kartpostallık görüntüler

    Amanos Dağları eteklerindeki meyve bahçeleri, sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.
    • AA
    • 08.12.2020 - 15:48
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    Amanos Dağları'ndan kartpostallık görüntüler

    Amanos Dağları eteklerindeki Hatay'ın Hassa ilçe merkezi yakınlarında bulunan meyve bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.

    KARTPOSTALLIK KARELER

    Erik, şeftali, nar, üzüm ve incir gibi sayısız meyvelerden oluşan bahçelerde sarı ve kahverenginin her tonunu görmek mümkün.

    Rengarenk ağaçlar, manzarasıyla kartpostallık görüntüler sunuyor.

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #1

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #2

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #3

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #4

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #5

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #6

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #7

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #8

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #9

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #10

    Amanos Dağları ndan kartpostallık görüntüler #11

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