Amanos Dağları'ndan kartpostallık görüntüler

Amanos Dağları eteklerindeki meyve bahçeleri, sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

Amanos Dağları eteklerindeki Hatay'ın Hassa ilçe merkezi yakınlarında bulunan meyve bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.

KARTPOSTALLIK KARELER

Erik, şeftali, nar, üzüm ve incir gibi sayısız meyvelerden oluşan bahçelerde sarı ve kahverenginin her tonunu görmek mümkün.

Rengarenk ağaçlar, manzarasıyla kartpostallık görüntüler sunuyor.