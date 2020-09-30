Dolar
7.7779
-0.4976%
Euro
9.1094
-0.755%
Altın
1884.35
-0.7202%
Borsa
1134.3
0.9837%
G. Altın
471.136
-1.1331%
Bitcoin
83306.73
-1.1193%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Amanos Dağları'nın nazar boncuğu görünümlü yangın göleti

    Nazar boncuğunu andıran gölet, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
    • AA
    • 30.09.2020 - 12:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Amanos Dağları'nın nazar boncuğu görünümlü yangın göleti

    Hatay'da, Amanos Dağları'nda bulunan ve kuş bakışıyla nazar boncuğunu andıran yangın göleti ilgi odağı oldu.

    Erzin ilçesinde, orman yangınlarını söndürmek için oluşturulan yaklaşık 25 metre çapında, 3 metre derinliğindeki yangın göleti, çam ormanının ortasındaki görüntüsüyle "doğanın gözü" olarak tabir ediliyor.

    Aynı zamanda nazar boncuğunu andıran görüntüsüyle büyüleyen gölet, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geliyor.

    ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

    Bölgeden sorumlu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, göletin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

    Amanos Dağları nın nazar boncuğu görünümlü yangın göleti #1

    DRONE ÇEKİMİ YAPANLARIN UĞRAK YERİ

    Görüntüsünden dolayı göleti, "nazar boncuğu" veya "doğanın gözü" olarak nitelendirdiklerini aktaran Ketmen, şunları kaydetti:

    "Gerçekten de çok ilginç ve güzel bir görüntüsü var. Doğaseverlerin de ilgiyle takip ettiği, gelip etrafında çayını kahvesini içtiği, fotoğrafını çektiği bir bölge. Yukarıdan bakıldığında içindeki renkleri bakımından adeta bir nazar boncuğunu görüyorsunuz. Bu göletimiz amatör drone çekimi yapanların da uğrak yeri sayılır. Fotoğraflarını sosyal medyada da sık sık görürüz."

    Amanos Dağları nın nazar boncuğu görünümlü yangın göleti #2

    Amanos Dağları nın nazar boncuğu görünümlü yangın göleti #3

    Amanos Dağları nın nazar boncuğu görünümlü yangın göleti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir