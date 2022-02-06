Amanoslar'da buzlu suya giren vatandaş, hedefini açıkladı

Yıllardır buzlu suya girdiğini belirten Koşar, bir kere bile hasta olmadığını söyledi. Koşar, 15 dakikalık süreyi aşmayı hedeflediğini belirtti.

Hatay’da yaşayan Ata Koşar, karla kaplı Amanoslar'da soluğu buzlu suyun içinde aldı.

Doğa içinde yıllardır birçok spor yaptığını söyleyen Koşar, Amanos Dağları’nın zirvesinde buzu kırarak suya girdi.

Geçen yıl buzlu suda 15 dakika durabildiğini belirten Koşar, bu yıl ise süreyi artırmayı hedefliyor.

"ZİHNİMİ TERBİYE ETTİM"

Buzlu suya girebilmek için önce zihnini terbiye ettiğini belirten Ata Koşar, "Ben doğaya aşığım, doğayı seviyorum, kimliğimi burada icra ediyorum. Doğanın içerisinde Amanos Dağları zirvesinde yamaç paraşütü yapıyorum, at biniciliği, bisiklet sporu yapıyorum, yüzüyorum, Amanos Dağı'nın zirvesinde buzu kırıp suya giriyorum. Benim bedenim de herkes gibi üşüyor, soğuğu, sıcağı algılıyor. Burada asıl etmen zihnin bedenin üzerindeki kontrolü. Ben öncelikle zihnimi terbiye ettim.

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"BİR KERE BİLE HASTA OLMADIM"

Zihnimin yeteri kadar beynimi kontrol ettiği anda artık karşımda hiçbir şeyin durmadığını buzun sadece eğlence amacı olduğunu fark ettim. Bağışıklık sistemimin süreç içerisinde inanılmaz arttığını fark ettim. Yıllardır ben buzlu suya girerim bir kere bile hasta olmadım, ilaç kullanmadım." dedi.

"BASİT BİR SÜREÇ DEĞİL"

Koşar, buzlu suya girebilmenin bir süreç olduğunu ve mental olarak hazırlanılması gerektiğini belirterek, “Bu kadar basit bir süreç değil. Bunun için hazırlık sürecinden geçilmesi gerekiyor. Öncelikle yavaş yavaş vücudunuzu adapte etmeniz lazım. Buradaki antrenmanın mental düzeyde de ilerlemesi gerekiyor. Kendinizi hazır hissettiğiniz zaman yavaş yavaş buzlu suya girebilirsiniz ama süre çok kısa olmalı.” dedi.

HEDEFİ 15 DAKİKAYI GEÇMEK

Ata Koşar geçen yıl 15 dakika buzlu suyun içerisinde meditasyon yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an ise ortalama 6-7 dakika durabiliyorum. Benim için kış yeni başladı, bu yıl 15 dakikayı geçmeyi hedefliyorum."