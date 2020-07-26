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    Amasra, tatilcilerin akınına uğradı

    Amasra’da hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşırken, tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 14:34
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    Amasra, tatilcilerin akınına uğradı

    Bartın'ın turistik ilçesi Amasra’da, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte tatilciler, sahillere akın etti.

    Karadeniz'in serin sularına girenler, Amasra Kalesi'ni de gezerek, Tavşan adası önünde fotoğraf çekti.

    Çekiciler Çarşısı’nı gezenler, el emeği hediyelik eşya ve ürünlerden aldı.

    AMASRA'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

    Tatilciler, tur tekneleriyle gezmeye çıkarak Tavşan Adası, Küçük Liman ve kale manzarasını denizden izleme fırsatı buldu.

    Kent merkezindeki aşırı yoğunluktan dolayı zabıta ve polis ekipleri sürekli anonslar yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

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    Amasra, tatilcilerin akınına uğradı #4

    Amasra, tatilcilerin akınına uğradı #5

    Amasra, tatilcilerin akınına uğradı #6

    Amasra, tatilcilerin akınına uğradı #7

    Amasra, tatilcilerin akınına uğradı #8

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