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    Amasra'da plajlar doldu, şemsiye açacak yer kalmadı

    İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, plajlarda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Plajda yer bulamayan bazı tatilciler ise yol kenarında bulunan ağaçların diplerinde oturdu.
    • DHA
    • 21.07.2021 - 16:07
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    Amasra'da plajlar doldu, şemsiye açacak yer kalmadı

    Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Bartın'ın Amasra ilçesine akın etti.

    İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri denetimlere ara vermeden devam ederken, plajda yer bulamayanlar ise ağaç diplerini tercih etti.

    Otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı geçerken, plajlarda şemsiye açacak yer bile kalmadı.

    VATANDAŞLAR KALABALIK NEDENİYLE YÜRÜMEKTE ZORLANDI

    Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı’nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı.

    Büyük Liman mevkisinde bulunan plajda ise şemsiye açacak yer bulunamadı.

    Denize giren vatandaşlar, 35 derecelik hava sıcaklığında top oynadı.

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    "BÜTÜN İZİNLERİ KALDIRDIK"

    Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “9 günlük bayram tatili nedeniyle, rezervasyonlarımız 1 hafta öncesinden dolmuştu.

    Özellikle yakın iller olan Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile İstanbul’dan ve Türkiye’nin en uç bölgesinden Antalya’dan bile yoğun şekilde tatil için gelen vatandaşlarımız var.

    İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600’dür. Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık.” dedi.

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