Baharın gelmesiyle birlikte açan dağ çiçekleri, seyrine doyulmaz bir manzara oluşturuyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa uyanmaya başladı.

Türkiye'nin her kesimi ayrı bir güzelliğe sahipken, Amasya'nın Taşova ilçesinde açan dağ çiçekleri bunun en büyük örneği oldu.

Yaylalarda açan çicekler, görsel bir şölen oluşturarak görenleri hayran bırakıyor.

TAŞOVA DAĞLARINDA SARI ÇİÇEKLER AÇTI

Taşova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinin yaylalarında, karların erimesinin ardından baharın ve yazın müjdecisi olan çiğdemler ile sarı renkli çeşit çeşit çiçekler açtı.

Havaların iyice ısınması ile birlikte tekrar canlanan doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Amasya yaylarında açan dağ çiçeklerinden görsel şölen VİDEO



