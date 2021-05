Amasya'da 15 yıl önce bulduğu kaplumbağaya bakıyor: Terliğin içinde besledim

Kaplumbağaya gözü gibi bakan Zekiye Artut, "Kargalar yedi diye düşündüm günlerce ağladım" dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, 15 yıldır kaplumbağa bakıyor. Çocuklarının elinden ölmesin diye aldığı kaplumbağayı bırakmayan Artut, "Ben nereye gidersem peşimden gelir." dedi.

"BİR YERE BIRAKMAYA KIYAMADIM"

Kaplumbağayı kibrit kutusunun içerisinde memleketi Suluova'ya getirdiğini ve 15 yıldır özenle baktığını belirten Artut, "Çocuklar onunla oynarlarken buldum. Bir yere bırakmaya kıyamadım. 'Ormana götür bırak' dediler ama bırakmak istemedim. 15 yıldır bakıyorum.

Kaplumbağa çok yaşıyor diyorlar. Küçük bir bahçem var, yediriyorum içiyorum. Bahçeme ise onun yiyebileceği bitkiler ekiyorum." dedi.





"KAYBOLDUĞUNU ANLAYINCA GÜNLERCE AĞLADIM"

Bir zaman sonra özenle baktığı ve "Kaplum" adını verdiği kaplumbağasının kaybolmasına çok üzülen Artut, "Ben nereye gidersem peşimden gelir, benden hiç ayrılmaz. Küçükken bir gün bahçede olmadığını fark ettim.

Toprağa girmiş bilmiyordum. Günlerce ağladım ve çok üzüldüm. Aradan bir ya da iki yıl geçmişti, bahçe işleri ile uğraşırken bir de baktım yanıma gelmiş. O zaman nasıl sevindim anlatamam." ifadelerini kullandı.





"AİLECEK HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUZ"

Annesinin kaplumbağaya sobanın başında, terlik içerisinde üç yıl baktığını söyleyen kızı Aynur Kara, şu ifadeleri kullandı;

"Bizler ailecek hayvanları çok seviyoruz. Bizlerin de hayvan sevgisi annemden geliyor, annem bu kaplumbağayı üç yıl terliğin içerisinde besledi. Annem nereye giderse peşinden gelir, kaybolduğunda da kargalar yedi diye günlerce üzüldü. Soğanların içerisinden çıkıp yanına gelince çok sevindi.





"HERKES KIŞ TOPRAĞA GÖMÜLÜR"

Her kış geldiğinde toprağa gömülür ve mevsim boyunca toprakta kalır. Çıkınca da bir güzel yıkar bakımını annemle birlikte yaparız. Bahçemizde şu an iki tanede kirpimiz var. Onlar akşam çıkar, erkek kardeşimin ise her gün düzenli olarak beslediği 15 köpeği var. Hayvanları özellikle sokak hayvanlarını severim koruyalım."