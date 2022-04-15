Amasya'da arsasını sattı, köyüne Kur'an kursu yaptırdı

Eşi ve çocuğu olmayan 80 yaşındaki Fadime Menteşe, arsasını satıp köyüne Kur’an kursa yaptırdı. Menteşe, cami de yaptırmak için de tüm mal varlığını bağışlamayı planladığını söyledi.

Amasya’nın Aydınlık köyünde ahşap bir evde yaşayan Fadime Menteşe’nin yaptığı bağışlar, takdirle karşılandı.

Menteşe, arsasını bağışlayıp bir Kur’an-ı Kerim kursunun inşasına destek oldu. Kurstaki kadınlar dini eğitim alırken, çocukları da ana sınıfı imkanından yaralandı.

Eşi ve çocuğu olmayan 80 yaşındaki Fadime Menteşe, Kur’an kursunun ardından şimdi de doğup büyüdüğü köyüne bir cami yaptırmak istediğini belirtti.

“Benim peşimden dua edilsin diye arsamı bağışladım”

İHA’nın haberine göre; babasından miras kalan 800 metrekarelik arsayı bağışlayan Menteşe, şu ifadeleri kullandı:

“Oğlu, kızı, kocası olmayanın kimi olur? Benim peşimden dua edilsin diye arsamı bağışladım. Şimdi cami yaptırmak istiyorum. Mescit diyorlar. Ama ben razı değilim. Cami her zaman yapılmaz. Cami olursa il merkezindeki diğer arsamı satıp caminin temelini inşallah atacağım."





“Böyle güzel yüreğe sahip annemize teşekkür ediyoruz”

Zekatlarını her yıl Amasya Müftülüğüne veren yaşlı kadına yalnız yaşadığı evinde ziyarette bulunan Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Fadime annemiz verdiği arsaya Kur’an kursu yapılmasına vesile oldu. Bir arsasını da satıp cami yaptırmak istediğini iletti. Böyle güzel yüreğe sahip annemize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Köy Muhtarı Mustafa Yinci, yaklaşık 900 nüfuslu köydeki kadınların çoğunun Kur’an-ı Kerim öğrendiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Allah ondan razı oldun. Eşim bile burada Kur’an-ı Kerim öğrendi.”

Köyün girişine bir süre önce mescit inşaatı başlattıklarını hatırlatıp cami yapımı için atılacak adımları anlattığı, "Cami olmadıktan sonra yer satamam." diyen Menteşe’yi ikna eden Yinci, “Cami yaptırmak için dernek kurulması lazım. Derneğimizi kurunca Fadime annemizin arsa bağışını alıp caminin inşasına başlayacağız. Mescidi de şadırvana dönüştüreceğiz. Hem de çift minareli bir cami olacak. Suluova’dan bile görülecek.” ifadelerini kullandı.