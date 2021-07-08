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- Amasya'da aşı ekipleri, eşek üstündeki yaşlı kadının şiiriyle moral buldu
Amasya'da aşı ekipleri, eşek üstündeki yaşlı kadının şiiriyle moral buldu
Aşı yapmaya gelen ekiplere eşek üstünde şiir okuyarak moral veren yaşlı kadın, daha sonra aşısını da yaptırarak ekiplere teşekkür etti.
- İHA
- 08.07.2021 - 08:41
- Güncelleme : 08.07.2021 - 08:54
Amasya'nın merkezinde bağlı Avşar köyünde yaşayan Hatice Partal, köye gelen aşı ekiplerine kendi yazdığı ‘Bayrak’ şiirini okudu.
Şiirin okunduğu anlar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"EL BİRLİĞİYLE YENECEĞİZ"
O anlar “Aşılama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mobil ekibimiz sahada yerinde aşı uygulaması için gittiği Avşar köyünde ekibimizi karşılayan teyzemiz Bayrak şiirini okudu. Daha sonra da aşısını yaptırdı. Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz” ifadeleriyle takipçilere aktarıldı.
Amasya'da aşı ekipleri, eşek üstündeki yaşlı kadının şiiriyle moral buldu VİDEO
TEŞEKKÜR ETTİ
Şiirini seslendirdikten sonra eşeğinin üstündeyken aşısı vurulan yaşlı kadın sağlık ekiplerine teşekkür etti.