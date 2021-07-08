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Amasya'da aşı ekipleri, eşek üstündeki yaşlı kadının şiiriyle moral buldu

Amasya'da aşı ekipleri, eşek üstündeki yaşlı kadının şiiriyle moral buldu

Aşı yapmaya gelen ekiplere eşek üstünde şiir okuyarak moral veren yaşlı kadın, daha sonra aşısını da yaptırarak ekiplere teşekkür etti.