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    Amasya'da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler

    Suluova ilçesinde yaşayan Kemal Bektaş'a ait 70 yıllık klasik otomobil, görenleri hayran bırakıyor.
    • 26.09.2022 - 02:42
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    Amasya'da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler

    Amasya’nın Suluova ilçesinde oto tamir ustası Kemal Bektaş, 70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

    1,5 milyon liraya varan tekliflere rağmen aracını satmayı düşünmediğini söyleyen Bektaş, daha yüksek fiyatlarda teklifleri hak ettiğini düşündüğü 1952 model aracını 41 yıl önce 2 bin liraya satın aldığını, çok güneşli, yağmurlu ve karlı havalarda kullanmadığını, sadece düğünlerde konvoylara öncülük ettiğini dile getirdi.

    Amasya'da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler - VİDEO

    Hurdasına 30 bin euro isteniyor

    İHA'nın haberine göre; evli ve 3 çocuk babası Bektaş, “Araştırmalarıma rağmen Türkiye’de benzerini bulamadım. Almanya’da ikinci elleri var. Hurdasına bile 30 bin euro istiyorlar” dedi.

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #1

    67 yaşındaki Bektaş, tüm parçaları orijinal olan otomobilinin kapılarının hepsinin ters yönde açıldığını, arka kapılarının da TOGG Sedan konseptine benzerliğiyle dikkat çektiğini söyledi.

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #2

    "Bana kalsa evde saklarım"

    Yolda gördüğü inci beyazı renkli araca hayran kalan Aslan Kelek, “Benden 30 yaş büyük. Çok klasik araç gördüm ama bunun kadar güzelini, değişiğini görmedim” diye konuştu.

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #3

    İstanbul’dan gezi için geldiği Amasya’nın tarihi sokaklarında denk geldiği otomobilin direksiyonuna geçip önünde eşiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Gönül Yıldız ise, “Sahibi arabaya çok iyi bakmış. Maşallah bir tarih gibi. Annemle yaşıt. Bana kalsa sokağa koymam, alır götürür evde saklarım” şeklinde konuştu.

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #4

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #5

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #6

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #7

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #8

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #9

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #10

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #11

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #12

    Amasya da benzeri görülmeyen 70 yıllık klasik otomobiline 1.5 milyon lira teklif ettiler #13


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