Amasya'da bir ay önce kaybolan kişi aranıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde kaybolan, 75 yaşındaki Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesi Çaydibi köyünde bir ay önce evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 4 çocuk babası Hidayet Temizel'i kendi çabalarıyla bulamayan yakınları güvenlik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca jandarma ekiplerinden yardım istendi.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Jandarma ve AFAD ekipleri, ilçenin birçok noktasında Temizel'i aradı, ekipler ayrıca drone desteğiyle de arama yaptı. Şimdiye kadar yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı.

"ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Köy muhtarı Erkan Yılmaz, bütün köy halkı olarak Temizel'in kaybolmasından üzgün olduklarını söyledi. Köy halkı olarak çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık olarak bir ay önce kaybolan Hidayet Temizel'i hala bulamadık. Kendisini güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri ile birlikte arama çalışmalarımız devam etmekte ancak bir sonuç alınamadı. Aramaya devam edeceğiz.Temennimiz bir an önce bulunması." diye konuştu.