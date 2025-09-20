Abone ol: Google News

Amasya'da bir köpek, aracın çarpıp yaraladığı yavrusunun başından ayrılmadı

Kızılca köyünde anne köpek, bir aracın çarparak bacaklarını kırdığı yavrusunun başından ayrılmadı. Köpek ve yavrusunun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 16:05

Köpek ve yavrusunun görüntüleri izleyenleri duygulandırdı...

Amasya’nın merkeze bağlı Kızılca köyü girişinde henüz plakası belirlenemeyen bir aracın çarptığı yavru köpek yaralandı.

ANNE YAVRUSUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan köpeğin bacakları kırıldı.

Anne yaralı yavrusunun başından ayrılmadı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÖPEK TEDAVİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Durumu fark eden köy sakinlerinden Ömer Sarı, yaralı köpeğe su verdi.

İhbar üzerine gelen Amasya Belediyesi veteriner ekipleri, yavru köpeği tedavi etmek üzere hayvan barınağına götürdü.

