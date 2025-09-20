Amasya'da bir köpek, aracın çarpıp yaraladığı yavrusunun başından ayrılmadı

Köpek ve yavrusunun görüntüleri izleyenleri duygulandırdı...
Amasya’nın merkeze bağlı Kızılca köyü girişinde henüz plakası belirlenemeyen bir aracın çarptığı yavru köpek yaralandı.
ANNE YAVRUSUNUN BAŞINDAN AYRILMADI
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan köpeğin bacakları kırıldı.
Anne yaralı yavrusunun başından ayrılmadı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
KÖPEK TEDAVİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ
Durumu fark eden köy sakinlerinden Ömer Sarı, yaralı köpeğe su verdi.
İhbar üzerine gelen Amasya Belediyesi veteriner ekipleri, yavru köpeği tedavi etmek üzere hayvan barınağına götürdü.