Amasya'da bir minibüs şoförü 11 ayda 60 kilo verdi

Sürekli direksiyon başında oturarak hareketsiz kalan minibüs şoförü, sağlığının da kötüye gitmesiyle hırslanarak onlarca kilo verdi.

Amasya'da mesleği gereği sürekli oturmak durumunda kalan minibüs şoförü Selçuk Soysal, kilosundan rahatsız olarak kilo vermeye karar verdi. 145 kilodan 80 kiloya düştü.

Genç yaşlarda kilosundan çok etkilenmediğini, ancak yaşı ilerledikçe kilosunun sağlığına büyük zarar verdiğini söyleyen Soysal, 1989'da askere giderken 70 kilo olduğunu, döndüğünde ise 85 kilo olduğu ve kilo alma sürecinin bu şekilde başladığını belirtti.

FAZLA KİLOLAR HASTALIK GETİRİYOR

Yolcu taşımacılığı yapan Soysal, mesleği gereği sürekli oturmasının da kilosunda etkili olduğunu dile getirerek, "Yaşımız daha genç iken fazla kiloyu tolere edebiliyoruz, ancak yaş 50'yi geçtikten sonra eklem ağrıları ile birlikte yürümede güçlük çekmeye başladım, ayrıca bunun yanında uyku apnesi horlama ve rahat uyku uyuyamama gibi yaşam konforum düştü." ifadelerini kullandı.





AMELİYAT TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Soysal, daha önceki yıllarda da kilo vermeye çalıştığını ancak en fazla 10 ya da 15 kilo verebildiğini söyledi. Diyeti bırakınca aynı kiloları tekrar aldığı vurgulayarak, "Kilo verme işinin uzun soluklu bir uğraş olması gerekiyor, kilo vermekte başarılı olamadığımdan dolayı cerrahi operasyon olmaya karar verdim." dedi.





"ÖZGÜVENİM YERİNE GELDİ"

Kilo vermek için cerrahi operasyonun tek başına bir çözüm olmadığını belirten Soysal, "Bununla birlikte üç şeye dikkat ettim; az yemek, küçük lokma alıp çok çiğnemek ve bunun yanında egzersiz olarak yürüyüş, mekik, ip atlamak gibi sportif faaliyetleri yaptım. Kilo vermeden önce 145 kilo geliyordum 11 aylık sürede yaklaşık olarak 60 kilo vererek şu an 85 kilo geliyorum. Kilo verdikten sonra konforlu yaşama geri döndüm. Çünkü şu an çok rahat yürüyebiliyorum, koşabiliyorum en güzel olanı ise hiçbir eklem ağrısı çekmiyorum. Daha önceden horlama vardı şu an kendimi elektrikli araba gibi hissediyorum sessiz ve çok rahat konforlu bir uyku uyuyabiliyorum. Uykudan kalktığımda, uykumu almış dinç bir şekilde kalkıyorum. Kilo verdikten sonra kendimi dünyaya yeniden gelmiş gibi hissediyorum. Özgüvenim yeniden geldi, yürümek ve hayat konforum yeniden geldiği için çok rahat ve mutluyum.” diye konuştu.