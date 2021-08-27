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    Amasya'da bir otomobil, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Amasya'da hemzemin geçitte yük treninin altında kalan otomobilin tedbirsiz sürücüsünün şans eseri kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 00:29
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 00:32
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    Amasya'da bir otomobil, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde bariyeri eliyle açıp hemzemin geçidi kullanan otomobil sürücüsü diğer bariyeri de kaldırmaya çalıştı.

    ŞANS ESERİ KURTULDU

    O esnada gelen yük treninin makinistini eliyle uyarmaya çalışan sürücünün otomobili trenin altında kaldı, kendisi ise şans eseri kurtuldu.

    Trenin çarptığı otomobili önüne kattığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Amasya'da bir otomobil, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    Amasya da bir otomobil, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu #1

    Amasya da bir otomobil, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu #2

    Amasya da bir otomobil, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu #3

    Amasya da bir otomobil, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu #4

    Amasya da bir otomobil, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu #5

    Amasya da bir otomobil, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu #6

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