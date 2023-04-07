Amasya'da bitki çalan Slovakyalı 2 turist yakalandı Amasya'da, Türkiye'ye özgü 12 bitki türünü toplarken suçüstü yakalanan Slovakyalı 2 turiste, 244 bin 315'er TL ceza yazıldı.

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü Amasya Şubesi ekipleri, biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir konumda olan Amasya'daki arazide tür izleme çalışmaları sırasında yabancı plakalı bir araç tespit etti.

Aracın çevresinde yapılan araştırmada, 2 kişinin arazide bitki toplamaya çalıştığı görüldü.

12 bitki türü bulundu

Slovakyalı I.M. ve M.S.'nin Türkiye'ye özgü çuha çiçeği (primula acaulis), sukulent, yer somunu (cyclamen coum), nivik (arum hygrophilum), top müşkürüm (muscari bourgaei dalif), çiğdem (coucus reticulatus), ince kardelen (galanthus gracilis), habeş adaçayı (salvia aethiopis) gibi Türkiye'ye özgü 12 bitki türünü topladıkları tespit edildi.

Toplanan bitki türleri ile sökümde kullanılan aletlere el konuldu.

Para cezası kesildi

Arkeolojik çalışma yaptıklarını ileri süren Slovakyalı I.M. ve M.S.'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 'biyoçeşitliliğe zarar vermek' suçundan 244 bin 315'er TL olmak üzere toplam 488 bin 630 TL idari para cezası uygulandı.

2007 yılından bugüne kadar toplam 86 vakada 21 farklı ülkeden 156 kişi hakkında, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi veya nesli tehdit/tehlike altında olanlar ile nadir bitki türlerinin mevzuata aykırı ticarete konu edilmesi nedeniyle Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında yaklaşık 5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Biyokaçakçılık vakalarında orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kuşlar, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek türleri ve semender gibi canlılar yurt dışına kaçırılmak isteniyor.