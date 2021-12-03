Cezaevinde başladığı Kur’an-ı Kerim eğitimi sonunda hafız olan genç hükümlü Ömer Yılmaz için cezaevi bahçesinde icazet töreni düzenlendi.

Hükümlü gencin Kuran-ı Kerim aşkı, hafızlıkla taçlandı...

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın iş birliğiyle uygulanan eğitim kapsamında yaklaşık 8 yıldır Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan hükümlü Ömer Yılmaz, Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmayı başardı.

25 yaşındaki Yılmaz, “Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek aslında çok kolay. Sadece başlamak önemli. Gerisi sonrasında geliyor” dedi.

HEDEF İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Cezasını tamamlaması sonrasında üniversiteye gitmeyi hedefleyen Yılmaz, “İlahiyat eğitimi almak istiyorum. Müezzin olmak için uğraşacağım” diye konuştu.

Amasya'da cezaevinde Kur’an-ı Kerim aşkı ViDEO

"BU ŞARTLARDA HAFIZ OLMAK BİR ERDEMDİR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim tilaveti beğenilen genç hafıza cübbesini giydiren Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Kaderin herhangi bir cilvesiyle beraber cezaevi gibi şartlarda hafız olmak büyük bir erdem ve başarıdır” şeklinde konuştu.



















