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    Amasya'da çocuklar pikap kasasında serinledi

    Taşova ilçesinde aşırı sıcaklardan bulunan bir kişi, pikap aracının kasasını naylon branda ile su geçirmez hale getirip, havuza dönüştürdü.
    • AA
    • 05.09.2020 - 16:41
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    Amasya'da çocuklar pikap kasasında serinledi

    Amasya’nın Taşova ilçesinde, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükselmesi hayatı olumsuz etkiledi.

    Vatandaşlar da serinlemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

    Amasya da çocuklar pikap kasasında serinledi #1

    PİKABIN KASASINI HAVUZ YAPTI

    Tepe Mahallesi'nde ikamet eden Bozkurt, hem kendisi hem de çocuklarını serinletmek için pikap aracının kasasını naylon ile kaplayarak içine su doldurdu.

    Sıcak havadan bunalan Bozkurt ve çocukları su dolu kasaya girerek serinlemeye başladı.

    Amasya da çocuklar pikap kasasında serinledi #2

    "ÇOCUKLAR İÇİN FARKLI BİR FAALİYET"

    Bozkurt, sıcak havalarda bunalan çocuklarının serinlemesi ve eğlenmesi için bu yönteme başvurduğunu belirterek, "Pandemi dolayısı ile kapalı alanlara ve havuzlara gidemediğimizden aracımın arkasını naylon ile kaplayıp içini suyla doldurarak havuz haline getirdim. Bu sayede hem kendi çocuğum hem de komşu çocukların sıcak havada serinlemesi için farklı bir faaliyet oluşturdum. Havuzdan çocuklarımızın memnun olması bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

    Amasya da çocuklar pikap kasasında serinledi #3

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