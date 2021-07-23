Euro
10.0716
-0.07%
Dolar
8.5544
-0.11%
Altın
496.06
-0.3%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
277.447
1.53%
EXEN Coin
24.70
-0.12%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Amasya'da çocuklar römorku havuza çevirdi

    Sıcak havalardan bunalan çocuklar, çareyi traktör römorkunu suyla doldurmakta buldu.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya'da çocuklar römorku havuza çevirdi

    Amasya il genelinde son zamanlarda termometreler 40 derecenin üstünde gösterince çocuklar serinlemek için bir çözüm yolu buldu.

    Gemibükü köyünde yaşayan 13 yaşındaki Furkan Yılmaz, evlerinin önünde bulunan traktör römorkunu brandayla kapladıktan sonra suyla doldurdu.

    Sıcaktan bunalan çocuklar havuza gidemedikleri için havuz haline çevirdikleri römork içerisinde serinlemeye çalıştı.

    KENDİ HAVUZLARINI YAPTILAR

    Traktör römorkunu havuza çevirme fikrinin sahibi olan Furkan Yılmaz, "Köyde otururken havalar çok sıcak gittiğinden dolayı, televizyonlarda görmüştüm böyle yapıyorlardı. Ben de böyle denedim. Dedemin römorkunu aldım. Brandayı gerip suyla doldurdum. Sıcak havalarda böylece serinliyorum. İyi oluyor, arkadaşlarım ve akrabalarım da geliyor. Birlikte yüzüyoruz. Oturduğumuz bölgede havuz olmadığından dolayı biz de böyle bir şey yapmaya çalıştık" dedi.

    Amasya'da çocuklar römorku havuza çevirdi ViDEO

    HEM EĞLENDİLER, HEM SERİNLEDİLER

    Anne Burcu Yılmaz ise “Son zamanlarda havaların aşırı sıcak olması çocukları da baya bir etkiledi. Köyümüz havuzun bulunduğu ilçeye baya uzak. Bölgede havuz bulunmayınca çocuklar kendi havuzlarını oluşturdular. Hem eğlendiler hem de serinlediler” diye konuştu.

    Amasya da çocuklar römorku havuza çevirdi #1

    Amasya da çocuklar römorku havuza çevirdi #2

    Amasya da çocuklar römorku havuza çevirdi #3

    Amasya da çocuklar römorku havuza çevirdi #4

    Amasya da çocuklar römorku havuza çevirdi #5

    Amasya da çocuklar römorku havuza çevirdi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir