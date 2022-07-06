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    Amasya'da coğrafi işaretli bamya, düğün takısı oldu

    Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Taşova çiçek bamyası, artık düğünlerde takı olarak kullanılıyor.
    • 06.07.2022 - 07:45
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    Amasya'da coğrafi işaretli bamya, düğün takısı oldu

    Taşova’da bir kır düğün salonunda dünya evine giren Işıl ve Mehmet Şahin çiftinin düğünlerinde gelinin amcası Birol Torun, çifte takı takmak yerine, “gram altın” değerinde bamya taktı. Amca Birol Torun, “Bizim Taşova bamyası, Taşova’nın gram altını olduğu için yeğenim Işıl’a, gram altın niyetine bamya taktım. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

    Amasya'da coğrafi işaretli bamya, düğün takısı oldu - VİDEO

    "Bamya, çok değerli bir üründür"

    İHA'nın aktardığına göre; bamya alıcısı Ömer Hancı, “Yaklaşık 20 yıldır bamya alım-satımını yapıyorum. Gördüğünüz gibi Amasya Taşova bamya pazarındayız. Köylü elde ettiği ürünü Taşova pazarına getirip, burada ihtiyacı doğrultusunda pazarlar, bizde burada alımını yaparız. Bamyayı kısaca şöyle tarif edebilirim. El emeği, göz nuru, alın teri diyebiliriz. Bir gram altınla eş değerdir bamyanın bir kilosu. Bamya çok değerli bir üründür” diye konuştu.

    Amasya da coğrafi işaretli bamya, düğün takısı oldu #1

    Coğrafi işaretli, kilosu 850 lira

    ‘Taşova çiçek bamyası’ olarak coğrafi işareti alınıp, kaydı yapılan ve çok değerli bir ürün olduğunu vurgulayan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bizim için hem maddi anlamda hem de bir kalite olması hasebiyle çok değerlidir. Kilosu 800 ile 850 lira civarında bir rakamdır” dedi.

    Amasya da coğrafi işaretli bamya, düğün takısı oldu #2

    Bamyaya artık "gram altın" diyorlar

    Taşova çiçek bamyasına geçmiş yıllarda ‘çeyrek altın’ dendiğini ve günümüzde güncel kurdan dolayı ‘gram altın’ dendiğini dile getiren Başkan Öztürk, “Düğünlerde hediye takmak bizim için önemli. Geleneksel bir tutumdur. Gram altın yerine bir kilo bamya götürmek bu hediyeleşme anlamında uygulanan bir yöntemdir” diye konuştu.

    Amasya da coğrafi işaretli bamya, düğün takısı oldu #3

    Amasya da coğrafi işaretli bamya, düğün takısı oldu #4


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