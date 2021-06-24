Amasya’da domates hasadı başladı

Bu sene kilosu 2,5 ile 3,5 TL arasında değişen domatesler, üreticiler tarafından sabahın ilk ışıklarıyla toplanmaya başlandı.

Amasya'nın Aksalur köyünde üreticiler domates hasadına başladı, seraların yolu tutuldu.

Üreticiler verimli topraklarda yetişen domatesleri toplamak için sabahın erken saatinde seralara gelerek, gün boyunca çalışıyor.

2,5 ile 3,5 TL arasındaki fiyatlarla tarlada alıcı bulan domates, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

"FİYAT İSTİKRARININ SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Köy muhtarı Ahmet Şilli, mart ayında toprakla buluşturdukları günden bu yana büyük emeklerle yetiştirdikleri domateslerde, fiyat istikrarının aynı şekilde sürmesinin en büyük beklentileri olduğunu söyledi.





"KOKUSU 10 METREDEN HİSSEDİLİYOR"

Türkiye’nin dört bir yanına gönderdikleri ürünlerinin kalitesi ve lezzetine güvenen Ahmet Şilli, “Doğradığınızda kokusu yaklaşık 10 metreden hissedilmiyorsa o domates Amasya domatesi değildir.

Domateslerimizden memnun olmayan çıkarsa gelsin, beni bulsun.” dedi.





"ARILAR SAYESİNDE DAHA SAĞLIKLI BİR ÜRÜN ELDE EDİYORUZ"

Kentteki seralarda üretilen ürünlerin başında gelen lezzetli domateslerin çiçeklerinin döllenmesinde bombus arıları kullanılıyor.

Şilli, en büyük yardımcıları olarak gördükleri bu arıların, sebzelerinin hormon kullanılmadan döllenmesini sağlayarak verimi artırıp daha sağlıklı ürün elde edilmesine katkı verdiklerini vurguladı.





MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ ÇALIŞIYOR

Yöredeki köylerde yaz boyunca sebze hasadında üreticilerin yanı sıra, Güneydoğu kentlerinden gelen mevsimlik tarım işçileri istihdam ediliyor.



