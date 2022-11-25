Amasya'da Enson adını duyan inanmıyor

Çocuk sayısına son getireceğini düşünün ailesinin Enson adını verdiği adam resmi kurumlarda çalışanlara adını kanıtlamak için defalarca kanıt sunuyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın adını görenler şoke oluyor.

Ailenin son çocuğu olması amacıyla adı 'Enson' adını alan adam Türkiye'de tek olduğunu belirtiyor.

Resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin adını duyduğunda şaşırdığını belirten Enson Çoban, görevlileri ikna etmek için mücadele veriyor.

"Çocuk yeter, en son bu olsun demişler"

Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, "Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana ‘Enson’ adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş." dedi.

"Belki dünyada da yoktur"

Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, "Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep’te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular." diye konuştu.

"Enson çok değişik bir isim"

İHA'nın haberine göre, kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban’ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesindeki işlemini yaparken adını duyduğunda şaşıran görevli Salih Gümüş de, "Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor." şeklinde konuştu.