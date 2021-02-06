Amasya'da evin bahçesindeki minare görenleri şaşırtıyor

Çocukken mahalledeki cami inşaatına özenip takip ederek evin bahçesine minare yapan Nazmi Pala, ezan okuma hayalinden ilham aldığını söyledi.

Amasya’da bir evin bahçesindeki yaklaşık 2 metrelik minare görenleri şaşırtıyor.

19 yıldır ayakta duran minareyi yapan kişi ise çocukluğunun geçtiği mahallede cami inşaatını takip ederek özenip benzerini kendi imkanlarıyla yapan ve bugün 34 yaşına gelen imam Nazmi Pala.

'MİNAREDE EZAN OKUMAYA ÖZENİYORDUM'

Çocukluğunun geçtiği evin bahçesinde bulunan beton minarenin dış kalıbını soba borusundan, şerefelerini ise tabaklardan yaptığını belirten Nazmi Pala, “O günlerde bu minarenin yanında ezan okumaya özeniyordum. Bugün ise gerçek bir minarede ezan okumayı Cenab-ı Allah nasip etti” dedi.

Amasya'da evin bahçesinde şaşırtan minare VİDEO

'İLHAM KAYNAĞIM OLDU'

2006 yılında düzenlenen İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma Yarışması’nda Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Pala, “Yarışmalara hazırlandığım yıllarda benim için ilham kaynağı olmuştu. Yanında çok defa ezan okumuştum” diye konuştu.

Dere Mahallesi’ndeki evlerine gelenlerin bahçede oğlunun yaptığı minareyi görmeleri üzerine şaşırdıklarını anlatan Kemal Pala da etrafının zamanla büyüyen ağaçlarla kaplandığını söyledi.





































