Amasya'da gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar

Göremediği için zorluk çeken kuzuyu evlerine alan sahipleri, "Talih" adını verdikleri yavrunun tedavisi için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir koyun 5 gün önce iki gözü de görmeyen bir kuzu yavruladı.

Sahipleri sürü içinde kaybolan ve beslenmekte güçlük çeken kuzuyu evlerine alarak biberonla doyurmaya başladı.

Biberonla süt verdikleri kuzuya ‘Talih’ adını koyduklarını belirten Deniz Mutaf, sağlığına kavuşması için veteriner hekime danıştı.

Gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar VİDEO

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Görme kaybının vitamin eksikliği dolayısıyla nadiren görülen bir durum olduğunu öğrendiğini anlatan Mutaf, zor olan tedavisini yaptırmaya çalışacağı söyledi.

Badegül Mutaf da durumuna çok üzüldüğü kuzuyu anne şefkatiyle beslemeye devam edeceğini ifade etti.





















