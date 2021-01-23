Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
243.801
6.28%
EXEN Coin
19.34
9.57%
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Amasya'da gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar

    Göremediği için zorluk çeken kuzuyu evlerine alan sahipleri, "Talih" adını verdikleri yavrunun tedavisi için elinden geleni yapacaklarını söyledi.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya'da gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar

    Amasya’nın Suluova ilçesinde bir koyun 5 gün önce iki gözü de görmeyen bir kuzu yavruladı.

    Sahipleri sürü içinde kaybolan ve beslenmekte güçlük çeken kuzuyu evlerine alarak biberonla doyurmaya başladı.

    Biberonla süt verdikleri kuzuya ‘Talih’ adını koyduklarını belirten Deniz Mutaf, sağlığına kavuşması için veteriner hekime danıştı.

    Gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar VİDEO

    GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

    Görme kaybının vitamin eksikliği dolayısıyla nadiren görülen bir durum olduğunu öğrendiğini anlatan Mutaf, zor olan tedavisini yaptırmaya çalışacağı söyledi.

    Badegül Mutaf da durumuna çok üzüldüğü kuzuyu anne şefkatiyle beslemeye devam edeceğini ifade etti.

    Amasya da gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar #1

    Amasya da gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar #2

    Amasya da gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar #3

    Amasya da gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar #4

    Amasya da gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar #5

    Amasya da gözleri görmeyen kuzuyu biberonla besliyorlar #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir