Euro
8.9756
-0.16%
Dolar
7.4895
-0.08%
Altın
421.53
0.23%
Borsa
1.562
0%
Bitcoin
439.990
4.39%
EXEN Coin
12.94
-2.33%
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Amasya'da hamile kadın koronavirüse yenik düştü, bebeği kurtuldu

    Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan 27 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Dünyaya gelen erkek bebek ise hayata tutundu.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 07:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya'da hamile kadın koronavirüse yenik düştü, bebeği kurtuldu

    Amasya’nın Taşova ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce bazı semptomlar göstermesi üzerine hastaneye giden 7 aylık hamile Müjgan Yiğit'e (27) koronavirüs testi yapıldı.

    Testi pozitif çıkan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Genç kadının, durumunun kötüleşmesi üzerine erkek bebeği sezaryenle alındı.

    BEBEĞİ HAYATA TUTUNDU, KENDİSİ KURTULAMADI

    Yoğun bakım servisine alınıp, geçen sürede durumunda düzelme olmayan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Dünyaya gelip, hayata tutunan 7 aylık erkek bebek, hastanede gözetim altına alındı.

    Amasya da hamile kadın koronavirüse yenik düştü, bebeği kurtuldu #1

    GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

    Anne Müjgan Yiğit'in cenazesi, gözyaşları arasında Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verildi.

    Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı da bulunduğu öğrenilen Müjgan Yiğit'in ölümü, ailesinin yanı sıra ilçeyi hüzne boğdu.

    Amasya da hamile kadın koronavirüse yenik düştü, bebeği kurtuldu #2

    Amasya da hamile kadın koronavirüse yenik düştü, bebeği kurtuldu #3

    Amasya da hamile kadın koronavirüse yenik düştü, bebeği kurtuldu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir