Amasya'da, iki kızına hem anne oldu hem de baba

Amasya'da, iki kızına hem anne oldu hem de baba

Anneleri tarafından 10 yıl önce terk edilen biri engelli iki kızına gözü gibi bakan baba, herkes tarafından takdir topluyor.

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Ali Candan, 35 yıllık eşinin 10 yıl önce evi terk etmesi üzerine kızı Selin Candan ve doğuştan zihinsel engelli kızı 38 yaşındaki Sevnur Candan’a gözü gibi bakıyor.

"ONLAR CANIMIN PARÇASI"

Kızının tüm ihtiyacını ilgi ve şefkatle giderdiğini belirten fedakar baba Ali Candan, "Eşim evi terk edince iki kızımla beraber kaldık. Zihinsel engelli kızım şu anda 38 yaşında, 10 yıldır hayatın zorlukları karşısında birlikte mücadele ediyoruz. Onlar benim canımın bir parçası. Rabb’ime her zaman şükrediyorum. Ne ben onlarsız yapabilirim ne de onlar bensiz yapabilir" dedi.

"HAYATIMI ÇOCUKLARIMA ADADIM"

Devletin kendilerine her zaman sahip çıktığını belirten Candan, "Hayatımı çocuklarıma adadım. Onlar benim canım, her şeyim. Komşularım her zaman destek oldu. Onlara bakmanın hiçbir zorluğu yok, devletimiz her zaman yanımızda oldu. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Son yaşanan sel felaketinden sonra evinin hasar gördüğünü söyleyen 68 yaşındaki Ali Candan, devletten evinin bakımı ve tadilatı için ise ayrıca yardım istedi.

"ÖRNEK BİR BABA"

Ali Candan’ı ufak yaştan beri tanıdığını söyleyen Saraydüzü Mahallesi Muhtarı Recep Temiz, "Ali Amca'm engelli kızının en güzel şekilde hizmetini yapar. Baba olarak örnek bir babadır. Ali Amca'yı takdir ediyor ve mahalleli olarak her zaman yanındayız ve destekçiyiz" diye konuştu.